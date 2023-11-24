Дизайн интерфейсов по доступным ценам

Гейм-дизайнер (game designer) - востребованная специальность в IT-сфере. На его плечи ложится важная миссия в разработке игр - создание ее концепции, содержания и правил. Фактически данный специалист творит форму гейм процесса.

Интерфейс - внешняя оболочка программы, с которой взаимодействует пользователь. Хороший интерфейс должен быть удобным, интуитивно понятным, а также соответствующим задачам приложения. Созданием интерфейсов занимаются дизайнеры, а их проверкой на удобство для пользователя - тестировщики. Чтобы заказать разработку интерфейса игры, приложения, воспользуйтесь данным разделом биржи Веблансер.

Какими навыками должен обладать разработчик games?

В данной профессии важно обладать творческим мышлением, ведь главный этап создания макета игры - это идея. От нее зависит, будет ли популярным проект, и зацепит ли целевую аудиторию.

Дизайнер игр, вакансии которого встречаются в сети очень часто, должен уметь не просто продумать все правила, но и максимально точно донести все идеи до других специалистов, которые будут работать над созданием игрового проекта. Ему не обязательно уметь программировать, но желательно иметь навыки рисования, создания моделей и всего визуального концепта. Также нужно хорошо знать математику и, в особенности, теорию вероятностей. И, конечно, он должен быть геймером.

Основными инструментами в его работе выступают программы, например, такие как:

Notion

Confluence

Google Docs

Atom

Moqups

Game Salad

OpenGameArt

При этом игры могут проектироваться для разных устройств:

персональных компьютеров;

игровых приставок;

планшетов;

мобильных устройств.

Работа дизайнер видео игры - это высокооплачиваемая профессия, зарплата в которой может достигать очень высоких цифр. Главное, постоянно развивать свои навыки, отслеживая мировые тенденции в гейм-дизайне и вкусы интернет публики.

Какие специалисты нужны для полного цикла разработки игры?

Когда появились первые приставки, программы для них часто разрабатывались одним программистом. Современные игры требуют участия целой команды профессионалов:

собственно геймдизайнера, создающего каркас проекта;

художника, отвечающего за визуальное представление всех элементов;

программиста, который отвечает за воплощение идей в реальность;

звукорежиссера, дополняющего игру музыкальной частью;

тестировщика, проверяющего качество созданного продукта.

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Геймдизайнер игр: вакансии на фрилансе

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