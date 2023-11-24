Нужно сделать интерфейс приложения планировщика по типу [url=https://www.leroymerlin.fr/espace-client/kazaplan/mon-plan]https://www.leroymerlin.fr/espace-client/kazaplan/mon-plan [/url]Или аналогичных планнеров (5d planner, Ikea planner) В более простом виде. Будет порядка 5 экранов максимум (выбор типа комнаты, меню выбора элементов, размещение мебели в комнате) Сразу ...
Фриланс: Создание интерфейсов (дизайн игр и программ)
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Дизайн интерфейсов по доступным ценам
Гейм-дизайнер (game designer) - востребованная специальность в IT-сфере. На его плечи ложится важная миссия в разработке игр - создание ее концепции, содержания и правил. Фактически данный специалист творит форму гейм процесса.
Интерфейс - внешняя оболочка программы, с которой взаимодействует пользователь. Хороший интерфейс должен быть удобным, интуитивно понятным, а также соответствующим задачам приложения. Созданием интерфейсов занимаются дизайнеры, а их проверкой на удобство для пользователя - тестировщики. Чтобы заказать разработку интерфейса игры, приложения, воспользуйтесь данным разделом биржи Веблансер.
Какими навыками должен обладать разработчик games?
В данной профессии важно обладать творческим мышлением, ведь главный этап создания макета игры - это идея. От нее зависит, будет ли популярным проект, и зацепит ли целевую аудиторию.
Дизайнер игр, вакансии которого встречаются в сети очень часто, должен уметь не просто продумать все правила, но и максимально точно донести все идеи до других специалистов, которые будут работать над созданием игрового проекта. Ему не обязательно уметь программировать, но желательно иметь навыки рисования, создания моделей и всего визуального концепта. Также нужно хорошо знать математику и, в особенности, теорию вероятностей. И, конечно, он должен быть геймером.
Основными инструментами в его работе выступают программы, например, такие как:
- Notion
- Confluence
- Google Docs
- Atom
- Moqups
- Game Salad
- OpenGameArt
При этом игры могут проектироваться для разных устройств:
- персональных компьютеров;
- игровых приставок;
- планшетов;
- мобильных устройств.
Работа дизайнер видео игры - это высокооплачиваемая профессия, зарплата в которой может достигать очень высоких цифр. Главное, постоянно развивать свои навыки, отслеживая мировые тенденции в гейм-дизайне и вкусы интернет публики.
Какие специалисты нужны для полного цикла разработки игры?
Когда появились первые приставки, программы для них часто разрабатывались одним программистом. Современные игры требуют участия целой команды профессионалов:
- собственно геймдизайнера, создающего каркас проекта;
- художника, отвечающего за визуальное представление всех элементов;
- программиста, который отвечает за воплощение идей в реальность;
- звукорежиссера, дополняющего игру музыкальной частью;
- тестировщика, проверяющего качество созданного продукта.
Каждого можно найти среди фриланс специалистов, профили которых в достаточном количестве имеются на бирже фриланса. Они выполнят работу оперативно и по приемлемой цене, чего нельзя гарантировать при обращении к веб-студии. Если вам нужен хороший геймдизайнер игр, вакансии нужно размещать с подробным описанием задач и требований.
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