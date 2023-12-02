Фоторетушь - услуга, которая сегодня приобрела чрезвычайную популярность. С появлением смартфонов и социальной сети Инстаграм, она превратилась в невероятно востребованный процесс, который под силу только настоящим специалистам.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что вакансии дизайнеров фото встречаются повсеместно. Примечательно также, что в последнее время по этому направлению особо распространена удаленная работа. Подобная форма сотрудничества выгодна обеим сторонам. Фрилансеры могут выполнять заказы в удобное для них время, не ограничивая себя заданным объемом. Заказчик не переплачивает за множество сопутствующих расходов, которые включены в стоимость услуги в крупных компаниях.

Профессия ретушер: навыки и знания

Рождение данной специальности можно связать с появлением графических редакторов. Именно последние, благодаря широкому функционалу, позволяют обрабатывать снимки и решать такие задачи, как:

цветокоррекция;

художественная ретушь;

работа со светом;

исправление яркости и насыщенности;

кадрирование;

создание коллажей;

повышение резкости.

К наиболее популярным графическим программам, которые используют в своей работе профессиональные ретушеры, относятся:

Photoshop

Lightroom

Capture One Pro

Raw Photo Processor

3D Lut Creator

Но для успешной деятельности по фотообработке, важно не только иметь высокий уровень владения соответствующими программами. Непременно нужно разбираться в понятиях композиции и цветовой гармонии. Художественный вкус будет заметным преимуществом для специалистов данной профессии. И, конечно, не помешают внимательность и усидчивость.

Удаленная работа: обработка фотографий

Сама работа ретушера не предполагает обязанности находиться в штате, поэтому чаще всего подобные профессионалы трудятся в удаленном режиме.

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Фриланс обработка фотографий: как заработать

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