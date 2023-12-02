Image2 показывает эллипсоид с вырванной частью - нужно найти ее площадь и ширину. (у меня несколько тысяч таких изображений как image2). Последовательность действий отражена на следующих картинках.
Фриланс: Обработка фотографий (ретушь и реставрация фото)
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Фоторетушь - услуга, которая сегодня приобрела чрезвычайную популярность. С появлением смартфонов и социальной сети Инстаграм, она превратилась в невероятно востребованный процесс, который под силу только настоящим специалистам.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что вакансии дизайнеров фото встречаются повсеместно. Примечательно также, что в последнее время по этому направлению особо распространена удаленная работа. Подобная форма сотрудничества выгодна обеим сторонам. Фрилансеры могут выполнять заказы в удобное для них время, не ограничивая себя заданным объемом. Заказчик не переплачивает за множество сопутствующих расходов, которые включены в стоимость услуги в крупных компаниях.
Профессия ретушер: навыки и знания
Рождение данной специальности можно связать с появлением графических редакторов. Именно последние, благодаря широкому функционалу, позволяют обрабатывать снимки и решать такие задачи, как:
- цветокоррекция;
- художественная ретушь;
- работа со светом;
- исправление яркости и насыщенности;
- кадрирование;
- создание коллажей;
- повышение резкости.
К наиболее популярным графическим программам, которые используют в своей работе профессиональные ретушеры, относятся:
- Photoshop
- Lightroom
- Capture One Pro
- Raw Photo Processor
- 3D Lut Creator
Но для успешной деятельности по фотообработке, важно не только иметь высокий уровень владения соответствующими программами. Непременно нужно разбираться в понятиях композиции и цветовой гармонии. Художественный вкус будет заметным преимуществом для специалистов данной профессии. И, конечно, не помешают внимательность и усидчивость.
Удаленная работа: обработка фотографий
Сама работа ретушера не предполагает обязанности находиться в штате, поэтому чаще всего подобные профессионалы трудятся в удаленном режиме.
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Фриланс обработка фотографий: как заработать
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- Обработка фотографийнет заявокОткрыт2 дня назад
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На фото нужно убрать задний фон. После перекрасить станки в зеленый цвет. Перекрашивать нужно именно синий цвет. Пример какой цвет должен получиться тут https://kupi-stanok.ru/company/categories/3-pressy-professionalnyje Пример фото в Архиве. Цены пишите в рублях за ...Обработка фотографий9 заявокОткрыт5 дней назад
Изменить на картинке год 2021 на 2023, чтобы шрифт не отличался от основного текстаОбработка фотографий20 заявокОткрыт6 дней назад
Добрый день Нужно наложить разную ткань на изображение .Конкретнее на изображении изображены шторы ,требуется сделать 300 штук изображений с разными тканями .Чтобы было видно фактуру и цвет !Фото Ткани предоставлю .Таких изображений примерно 300 ...Обработка фотографий7 заявокОткрыт7 дней назад
- $10
Убрать из кадра человека на фоне и вотермарку заведения. Но сохранить целостность фона.Обработка фотографий19 заявокОткрыт7 дней назад
Необходимо по указанным фотографиям найти такие же и обработать их (наложить инфографику), 10 фото должно получится по одной приведённой фотографии. В качестве примера прикрепляю ссылку https://disk.yandex.ru/a/iNV66y8bETaCtw (здесь одного типа все 10 фото). ...Обработка фотографий5 заявокОткрыт9 дней назад
- $15
сделать фото для рекламного креативаОбработка фотографий11 заявокОткрыт9 дней назад
Добрый день. В архиве примеры работ "портрет из слов". Очень нравятся расцветка как 1,2,3 фото в папке (очень романтично). Идея, чтобы на фоне разместить список слов разными шрифтами, а в средине обработать фото и ...Обработка фотографий5 заявокОткрыт10 дней назад
Нужно отрисовать по готовому образцу скан для сайта (внести изменения в имеющийся образец) Подробности: в tg (в профиле)Обработка фотографий6 заявокОткрыт11 дней назад
Необходимо взять голову с 1 фото и переместить взамен на второе ? На первом фото нравится выражение лица, но втором поза- надо совместить +минимальная ретушьОбработка фотографий12 заявокОткрыт12 дней назад
я отправлю вам +-20 фотографий, ваша задача сделать продаваемый и качественный визуал, если надо- добавить фото. оплата через гарант сервис в рублях!Обработка фотографий7 заявокОткрыт13 дней назад
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- $3
Мне нужно изменить фон с помощью ИИ в адобе, я просто не умею им пользоваться, что бы потом самим еще подкоректировать фото,Обработка фотографий12 заявокОткрыт20 дней назад
Требуется помощь в обработке фотографий. Основное требование - вытаскиваем максмиальное качетсво их исходников. Где-то с вырезкой фона, где-то без. Фото много. Начать работу можно сразу.Обработка фотографий22 заявкиОткрыт21 день назад
Необходимо обработать фотографии для листинга на Амазон - убрать фон, привести к единому стилю, цветокорреция, добавить надписи, создать коллаж всего 5 разных цветов товара - по 6 фотографий для каждогоОбработка фотографий16 заявокОткрыт21 день назад
Надо обработать фотографии: ? сделать их в высоком и не очень высоком разрешении - в формате 300dpi и 72dpi (формате 3000 x 3000 пикселей, 1500x1500 пикселей и 600 x 600 пикселей ...Обработка фотографий3 заявкиОткрыт22 дня назад
В файл какой я прикрепил нужно вставить каптинки какие я скину, чтобы картинка занимала полностью квадрат и цифры было видноОбработка фотографий47 заявокОткрытмесяц назад
Доброго дня. Є фото хорошої якості, але нажаль не RAW формату, а звичайний JPG. Потрібно замінити фон на кілька варіантів чогось більш-однотонного. Обличчя і загалом передній план зробити не таким темним, бо на маленьких аватарах ...Обработка фотографий13 заявокОткрытмесяц назад