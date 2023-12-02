Фриланс: Обработка фотографий (ретушь и реставрация фото)

19 открытых заказов
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Фоторетушь - услуга, которая сегодня приобрела чрезвычайную популярность. С появлением смартфонов и социальной сети Инстаграм, она превратилась в невероятно востребованный процесс, который под силу только настоящим специалистам.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что вакансии дизайнеров фото встречаются повсеместно. Примечательно также, что в последнее время по этому направлению особо распространена удаленная работа. Подобная форма сотрудничества выгодна обеим сторонам. Фрилансеры могут выполнять заказы в удобное для них время, не ограничивая себя заданным объемом. Заказчик не переплачивает за множество сопутствующих расходов, которые включены в стоимость услуги в крупных компаниях.

Профессия ретушер: навыки и знания

Рождение данной специальности можно связать с появлением графических редакторов. Именно последние, благодаря широкому функционалу, позволяют обрабатывать снимки и решать такие задачи, как:

  • цветокоррекция;
  • художественная ретушь;
  • работа со светом;
  • исправление яркости и насыщенности;
  • кадрирование;
  • создание коллажей;
  • повышение резкости.

К наиболее популярным графическим программам, которые используют в своей работе профессиональные ретушеры, относятся:

  • Photoshop
  • Lightroom
  • Capture One Pro
  • Raw Photo Processor
  • 3D Lut Creator

Но для успешной деятельности по фотообработке, важно не только иметь высокий уровень владения соответствующими программами. Непременно нужно разбираться в понятиях композиции и цветовой гармонии. Художественный вкус будет заметным преимуществом для специалистов данной профессии. И, конечно, не помешают внимательность и усидчивость.

Удаленная работа: обработка фотографий

Сама работа ретушера не предполагает обязанности находиться в штате, поэтому чаще всего подобные профессионалы трудятся в удаленном режиме.

Фриланс обработка фотографий - это перспективное и востребованное направление, которое активно развивается. И это можно увидеть на нашем сервисе в соответствующей категории. В одноименном разделе вы увидите много интересных проектов по данному направлению, а также немалое число желающих их выполнить.

Поиск фрилансеров может отнять немало времени, но вы можете пойти наиболее рациональным путем, и найти исполнителя на бирже фриланса Weblancer. Размещение вакансии обработка фотографий удаленная работа гарантировано привлечет внимание десятков специалистов. Среди них будут как профессионалы, так и начинающие мастера.

Чтобы выбрать действительного достойного ретушера, стоит интересоваться резюме и портфолио претендентов. Также на нашем сайте вы можете познакомиться с отзывами других клиентов, успевших поработать с конкретным фрилансером. Это помогает достаточно быстро определиться с исполнителем для решения своей задачи.

Фриланс обработка фотографий: как заработать

Тем, кому удаленная работа обработка фотографий приносит основной доход, Weblancer поможет быстро найти заказчиков. Десятки проектов и вакансий, созданных на нашем сервисе, помогут вам быстро и без лишних хлопот найти работу на любой вкус.

Главное, правильно заполнить профиль на сайте, чтобы работодатель мог ознакомиться с вашим резюме и выполненными работами. А дальше дело за малым - мониторить вакансии удаленно по обработке фотографий. И не просто смотреть, а оставлять заявки к наиболее интересным проектам.

Статистика свидетельствует, что это достаточно хорошо оплачиваемая деятельность, которая может быть, как временной подработкой, так и основным заработком в интернете. Нужно лишь постоянно совершенствовать свои навыки, получать опыт и держать руку на пульсе нового программного обеспечения в своей сфере, чтобы иметь возможность повышать цену на свои услуги.

Так что без сомнений переходите на фриланс обработка фотографий, вакансии по которой мы обеспечим сполна. Все что вам нужно - это зарегистрироваться на Weblancer!

Частые вопросы по обработке фотографий

Как найти хорошего фрилансера по обработке фотографий?

Выбирайте лучших дизайнеров фото на Weblancer.

Какие еще есть заказы по графике и фотографии?

Посмотрите вакансии на фрилансе по шрифтам.

Что такое freelance?

Ознакомтесь с подробной информацией о freelance.

  • OCT images

    Image2 показывает эллипсоид с вырванной частью - нужно найти ее площадь и ширину. (у меня несколько тысяч таких изображений как image2). Последовательность действий отражена на следующих картинках.

    Обработка фотографийнет заявок
    Открыт
    2 дня назад

  • Нудны превью

    $5

    Мне нужны Хорошие превью для моего Ютуб канала

    Обработка фотографий7 заявок
    Открыт
    3 дня назад

  • Нужно убрать задний фон с фотографий и перекрасить в станки в зеленый

    На фото нужно убрать задний фон. После перекрасить станки в зеленый цвет. Перекрашивать нужно именно синий цвет. Пример какой цвет должен получиться тут https://kupi-stanok.ru/company/categories/3-pressy-professionalnyje Пример фото в Архиве. Цены пишите в рублях за ...

    Обработка фотографий9 заявок
    Открыт
    5 дней назад

  • Изменить на картинке год

    Изменить на картинке год 2021 на 2023, чтобы шрифт не отличался от основного текста

    Обработка фотографий20 заявок
    Открыт
    6 дней назад

  • Нужно наложить разную ткань на изображение !

    Добрый день Нужно наложить разную ткань на изображение .Конкретнее на изображении изображены шторы ,требуется сделать 300 штук изображений с разными тканями .Чтобы было видно фактуру и цвет !Фото Ткани предоставлю .Таких изображений примерно 300 ...

    Обработка фотографий7 заявок
    Открыт
    7 дней назад

  • Поиск фотографий и наложение легкой инфографики

    Необходимо по указанным фотографиям найти такие же и обработать их (наложить инфографику), 10 фото должно получится по одной приведённой фотографии. В качестве примера прикрепляю ссылку https://disk.yandex.ru/a/iNV66y8bETaCtw (здесь одного типа все 10 фото). ...

    Обработка фотографий5 заявок
    Открыт
    9 дней назад

  • Дизайнерская обработка портретного фото

    Добрый день. В архиве примеры работ "портрет из слов". Очень нравятся расцветка как 1,2,3 фото в папке (очень романтично). Идея, чтобы на фоне разместить список слов разными шрифтами, а в средине обработать фото и ...

    Обработка фотографий5 заявок
    Открыт
    10 дней назад

  • Отредактировать сканы доков для сайта

    Нужно отрисовать по готовому образцу скан для сайта (внести изменения в имеющийся образец) Подробности: в tg (в профиле)

    Обработка фотографий6 заявок
    Открыт
    11 дней назад

  • Объедение нескольких фото

    Необходимо взять голову с 1 фото и переместить взамен на второе ? На первом фото нравится выражение лица, но втором поза- надо совместить +минимальная ретушь

    Обработка фотографий12 заявок
    Открыт
    12 дней назад

  • Сделать продаваемый и качественный визуал

    я отправлю вам +-20 фотографий, ваша задача сделать продаваемый и качественный визуал, если надо- добавить фото. оплата через гарант сервис в рублях!

    Обработка фотографий7 заявок
    Открыт
    13 дней назад

  • Обработка фото для Eatsy

    $5

    Необходимо обработать несколько фото для размещения LISTING на ETSY. Задание тестовое. Размеры(measurements) и текст непринципиален. Фото должны быть предоставлены в 2 фотматах: PSD(со всеми слоями и PNG) Фото пронумерованы. На каждом ...

    Обработка фотографий6 заявок
    Открыт
    16 дней назад

  • Обработка фото

    Требуется помощь в обработке фотографий. Основное требование - вытаскиваем максмиальное качетсво их исходников. Где-то с вырезкой фона, где-то без. Фото много. Начать работу можно сразу.

    Обработка фотографий22 заявки
    Открыт
    21 день назад

  • Обработать фото (предметные)

    Необходимо обработать фотографии для листинга на Амазон - убрать фон, привести к единому стилю, цветокорреция, добавить надписи, создать коллаж всего 5 разных цветов товара - по 6 фотографий для каждого

    Обработка фотографий16 заявок
    Открыт
    21 день назад

  • Надо обработать фотографии

    Надо обработать фотографии: ? сделать их в высоком и не очень высоком разрешении - в формате 300dpi и 72dpi (формате 3000 x 3000 пикселей, 1500x1500 пикселей и 600 x 600 пикселей ...

    Обработка фотографий3 заявки
    Открыт
    22 дня назад

  • Поместить в календарь фотографии

    В файл какой я прикрепил нужно вставить каптинки какие я скину, чтобы картинка занимала полностью квадрат и цифры было видно

    Обработка фотографий47 заявок
    Открыт
    месяц назад

  • Обробка фото для бізнес профілю

    Доброго дня. Є фото хорошої якості, але нажаль не RAW формату, а звичайний JPG. Потрібно замінити фон на кілька варіантів чогось більш-однотонного. Обличчя і загалом передній план зробити не таким темним, бо на маленьких аватарах ...

    Обработка фотографий13 заявок
    Открыт
    месяц назад