Фрилансеры: дизайнеры фото и фото-обработки

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Профессиональная обработка цифровых и свадебных фотографий (фото) — это целый комплекс услуг. В наше время, в виду наличия у большей части населения собственных цифровых фотоаппаратов, обработка фотографий позволят получить снимки любого формата и любого качества, с добавлением требуемых эффектов. Однако фотомонтаж фотографий лучше доверять профессионалам.

Если вас интересует редактирование фотографий (фото), вам следует обратиться к компетентным специалистам. Найти таковых проще всего на проекте Weblancer. У нас зарегистрированы тысячи дизайнеров и иных фрилансеров, занимающихся обработкой и редактирование цифровых фото. Создав собственный проект, вы моментально получите сотни предложений, из которых сможете выбрать наиболее подходящее. Если обработка и ретушь фотографий (фото) — ваша специализация, вам также следует зарегистрироваться на нашем проекте. Благодаря проекту Weblancer вы без лишних усилий найдете заказчиков, и сможете получить достойную оплату своего труда.

Частые вопросы о дизайнерах фото

Как найти работу по обработке фотографий?

Заказы на фриланс для дизайнеров фото есть в категории Обработка фотографий.

Как выбрать дизайнера фото на фрилансе?
Где найти фрилансера по логотипам и знакам?

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Александр Абрамов
54 года, Украина
3 года в сервисе
Был онлайн 13 часов назад
85 отзывов1 новый
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$5 / час
от $1
1
3 балла

Ценю свое время и время заказчика. Обработка изображений и фото. Знание видеоредакторов Sony Vegas и Cyberlink Power Direktor. Графичес

  • Ретуш фото.цветокарекция
  • Реставрация фото в цвете.
  • Реставрация фото с дальнейшей окраски.
  • Фото на памятник
  • Корекция фото для документов.
Лучший фрилансер
— Лучший дизайнер фото ноября '23
фото для сайта
Александр Гончаров
49 лет, Украина
5 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
76 отзывов2 новых
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$1 / час
от $1
2
2 балла

Ретуширование и редактирование фотографий. Обтравка простых и сложных объектов. Восстановление старых фотографий. Минимальные сроки исполнения.

  • Обтравка с добавлением тени
  • Замена цвета 2
  • Обтравка
  • Тонирование
  • Цветокоррекция + ретушь лица
Лучший фрилансер
— Лучший дизайнер фото ноября '23
фото для сайта
Альона К.
Альона К. 
38 лет, Украина
1 год в сервисе
Была онлайн 12 часов назад
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$15 / час
от $5
3
1 балл

Минимальная коррекция, текст, цифры

  • удаление фона
  • Цветное фото из черно-белого
  • Отрисовка/обтравка изображений
  • Обработка фото
  • Обтравка фото для интернет магазина
фото для сайта
Анна Р.
Анна Р. 
20 лет, Беларусь
2 года в сервисе
Была онлайн 3 дня назад
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$5 / час
от $2
4

Буду рада помочь в обработке ваших фотографий. Обговорим любые нюансы и сделаем все до нужного результата:)

  • Удаление вотермарки + выравнивание
  • Инфографика
  • Обтравка + цветокоррекция
  • Удаление элементов с фотографии + ретушь
  • Реставрация фото
adobe photoshop
Татьяна Петрова
42 года, Украина
1 год в сервисе
Была онлайн 2 дня назад
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$3 / час
от $2
5

Помогу подчеркнуть на вашем фото достоинства и убрать недостатки.

  • Художня обробка
  • Обработка фотографии
  • Обработка фотографии
  • Художественная обработка.
  • Обработка фотографии
adobe photoshop
Андрей Сапожников
23 года, Украина
3 года в сервисе
Был онлайн 6 дней назад
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$3 / час
6

Обработка фотографий, баннеры.

дизайн сайтасделать дизайн сайта
Дарья Чернышова
37 лет, Украина
10 лет в сервисе
Была онлайн 2 дня назад
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$8 / час
от $5
7

Качественная ретушь, цветокоррекция Ваших фото.

  • обтравка и ретушь
  • Ретушь и цветокоррекция
фото для сайтафото для интернет магазина
Михаил Д.
38 лет, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 1 час назад
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$10 / час
от $10
8

Качественно, аккуратно, в срок!

  • Шарж
  • mr. Blackstar
Лучший фрилансер
— Лучший дизайнер логотипов ноября '23
логотип для сайталоготип для компанииразработка фирменного стиля+9
Павел Г.
Павел Г. 
29 лет, Грузия
2 года в сервисе
Был онлайн 2 месяца назад
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$15 / час
от $10
9

Готов выполнить любые услуги ,любой сложности по фотошопу

  • Обработка фото любой сложности
adobe photoshop
Артем Маляков
37 лет, Украина
1 год в сервисе
Был онлайн 19 часов назад
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$5 / час
от $6
10

Только качественно и в срок - обработка фото.

  • Редактирование и перемещение одного объекта с одного фона, на другой
Лучший фрилансер
— Лучший дизайнер логотипов ноября '23
логотип для сайталоготип для компаниилоготип для интернет магазина
Павел З.
34 года, Беларусь
7 лет в сервисе
Был онлайн 2 недели назад
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$3 / час
от $3
11

Оживляю фото. Точно в срок

  • Замена цвета.
  • Обтравка фотографии
  • Создание собственного стиля
  • Удаление надписей
  • Реклама
фото для интернет магазина
Игорь О.
Игорь О. 
32 года, Украина
1 год в сервисе
Был онлайн 2 дня назад
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$1 / час
12

Различное редактирование фото...

  • Сложная ретушь
  • Востановление поврежденной фотографии
  • Удаление нежелательного объекта с фото
  • Фото_Пластика, ухудили
  • Замена фона на фото
Даниэль Б.
20 лет, Казахстан
3 месяца в сервисе
Был онлайн 2 часа назад
1 отзыв1 новый
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$4 / час
от $1
13

Сделаю оперативно, внесу корректировки

  • Создание превью для видео
Люсине Антонян
31 год, Армения
5 лет в сервисе
Была онлайн 4 дня назад
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$1 / час
14

Обработка фотографий (Замена фона-коллаж-ретушь-макияж и другие) всегда на связи *** , ***

  • обработка+ретушь+удаление фона
  • обработка+ретушь+удаление фона
  • Фото-баннер
  • Обработка фото
  • Обработка фото
Владимир Мокряк
19 лет, Украина
9 месяцев в сервисе
Был онлайн 15 часов назад
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$3 / час
от $6
15

Быстро, качественно и под ваш вкус.

  • Обработка фото. Задача изменить фон и добавить реалистичную тень.
Лучший фрилансер
— Лучший видеомонтажер ноября '23
Юрий П.
Юрий П. 
56 лет, Украина
2 года в сервисе
Был онлайн 1 год назад
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от $1
16

Если у меня в портфолио нет похожей работы, это не значит что я не могу этого сделать. ﻿

  • инфографика разное
  • инфографика разное
  • инфографика разное
  • обработка фото разной сложности, замена фона
  • карточки товара разные
фото для интернет магазина
Руслана Ш.
44 года, Украина
4 года в сервисе
Была онлайн 4 дня назад
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$1 / час
от $1
17

Портретная ретушь, обтравка, фотоколлажи. Пишите, все обсудим.

  • Ретушь перманентного макияжа
  • Предметная обработка фото
  • Реставрация старого фото
  • Арт обработка фото
  • Обтравка фото
adobe photoshop
Виталий С.
47 лет, Украина
3 года в сервисе
Был онлайн 2 месяца назад
Заказать
$10 / час
от $10
18

Вы будете в восторге от проделанной работы!

логотип для сайталоготип для компанииотрисовать в векторе+4
Назар Ш.
Назар Ш. 
22 года, Украина
2 года в сервисе
Был онлайн 2 дня назад
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$7 / час
от $1
19

Идеальное сочетание оперативности и качества.

  • Обработка ювелирной продукции
  • Обработка фото
  • Удаление объектов с фона
Ярослав П.
Ярослав П. 
18 лет, Украина
2 года в сервисе
Был онлайн 5 месяцев назад
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$3 / час
от $1
20

Обробляю фото абсолютно в різних напрямках та стилях

  • Коллаж фото
  • Замена объекта + Цветокоррекция
  • Коллаж фото
  • Баннер
  • Фотошоп
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