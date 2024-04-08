Фоторедакція та все , що з нею звязано"
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Фотошоп, видеомонтаж
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#1406
рейтинг фрилансера
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ТОП-20— Обработка фотографий
Портфолио
- Logo Design8 просмотров
- Фотошоп14 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
3 балла
год назад
Не советую, нет соответствующей квалификации у исполнителя в области проектирования и строительства.
$20
10 баллов
год назад
YouTubeСоздание баннеров
Быстро и качественно выполнили заказ, спасибо большое!☺️
$1
10 баллов
год назад
Создание анимацийСоздание превью
Быстро и качественно, рекомендую!
$5
10 баллов
год назад
YouTubeСоздание иконок
Ok
$5
10 баллов
год назад
Добавление субтитровДобавление эффектовМонтаж видеороликов
Повністю задоволоений!
Обработка фотографий
1 отзыв
$5/час
от $5от 2 дней
#20