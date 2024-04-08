grovveerrr

Богдан grovveerrr

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Фоторедакція та все , що з нею звязано"

Фотошоп, відеомонтаж

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Інші роботи по фоторедакціі

Фотошоп, видеомонтаж

Превью для видео

Другие работы по фото редакции

#2Контекстная реклама
#3Добавление эффектов
#4Создание превью
#8Добавление субтитров
#9YouTube
#11Создание анимаций
#14Монтаж видеороликов
#14Написание обзоров
#18Создание иконок
#21Обработка изображений
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1406
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-20
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Портфолио

Отзывы заказчиков

petek568
Алексей 
27 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$25
3 балла
год назад
Рассчитать стропильную систему крыши
Не советую, нет соответствующей квалификации у исполнителя в области проектирования и строительства.
margoshamor
Маргарита 
22 года
3 года в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
год назад
Сделать обложку для канала на ютуб
YouTubeСоздание баннеров
Быстро и качественно выполнили заказ, спасибо большое!☺️
Хороший заказчик
Ответный отзыв
Melnychuk
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$1
10 баллов
год назад
Простое превью видео
Создание анимацийСоздание превью
Быстро и качественно, рекомендую!
Хороший заказчик
Ответный отзыв
pavelan95
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
год назад
Иконка
YouTubeСоздание иконок
Ok
Хороший заказчик
Ответный отзыв
guest_1711294655481
год в сервисе
Был
22 дня назад
$5
10 баллов
год назад
Відео Шортс на YT
Добавление субтитровДобавление эффектовМонтаж видеороликов
Повністю задоволоений!
Хороший заказчик
Ответный отзыв
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1 отзыв
$5/час
от $5от 2 дней
#20