Владимир Мокряк xtzmxtzm
Готов выполнить Ваш заказ, быстро, качественнно, недорого. Пишите! Телеграм @xtzmd
*Обработка фотографий:
*Цифровой портрет
*Графический портрет
*Портрет в стиле Дрим Арт / Dream Art
*Ретушь фотографий
*Восстановление цвета. Обработка черно-белой фотографии в цвет
*Восстановление качества и четкости фото
*Ваши желания по обработке
*Изготовление видео:
*рекламных, свадебных, в соц. сети и другие из ваших видеоматериалов.
*Видеомонтаж
*Коррекция цвета
*Добавление эффектов
*Вставка логотипов, текста в видео
*Изменение размеров и разрешения видео
*Звуковое оформление (Аудио монтаж)
*Ваши желания по обработке
Улучшение качества фото/видео
- баннер канала соц. сети
- Разработка Логотипов
- Настройка YouTube канала
- советы при съемках
Для подробной информации – пишите в телеграм @xtzmd
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