Фото // видео // монтаж

Готов выполнить Ваш заказ, быстро, качественнно, недорого. Пишите! Телеграм @xtzmd

*Обработка фотографий:

*Цифровой портрет

*Графический портрет

*Портрет в стиле Дрим Арт / Dream Art

*Ретушь фотографий

*Восстановление цвета. Обработка черно-белой фотографии в цвет

*Восстановление качества и четкости фото

*Ваши желания по обработке

*Изготовление видео:

*рекламных, свадебных, в соц. сети и другие из ваших видеоматериалов.

*Видеомонтаж

*Коррекция цвета

*Добавление эффектов

*Вставка логотипов, текста в видео

*Изменение размеров и разрешения видео

*Звуковое оформление (Аудио монтаж)

*Ваши желания по обработке

Улучшение качества фото/видео

- баннер канала соц. сети

- Разработка Логотипов

- Настройка YouTube канала

- советы при съемках

Для подробной информации – пишите в телеграм @xtzmd