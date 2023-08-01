xtzm

Владимир Мокряк xtzm

 
19 летУкраина/Кривое Озеро
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
21 час назад
Фото // видео // монтаж

Готов выполнить Ваш заказ, быстро, качественнно, недорого. Пишите! Телеграм @xtzmd

*Обработка фотографий:

*Цифровой портрет

*Графический портрет

*Портрет в стиле Дрим Арт / Dream Art

*Ретушь фотографий

*Восстановление цвета. Обработка черно-белой фотографии в цвет

*Восстановление качества и четкости фото

*Ваши желания по обработке

*Изготовление видео:

*рекламных, свадебных, в соц. сети и другие из ваших видеоматериалов.

*Видеомонтаж

*Коррекция цвета

*Добавление эффектов

*Вставка логотипов, текста в видео

*Изменение размеров и разрешения видео

*Звуковое оформление (Аудио монтаж)

*Ваши желания по обработке

Улучшение качества фото/видео

- баннер канала соц. сети

- Разработка Логотипов

- Настройка YouTube канала

- советы при съемках

Для подробной информации – пишите в телеграм @xtzmd

5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$30
средняя цена заказа
47%
заявок принято заказчиками
2
постоянных заказчиков
16
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
daarksi_de
Артём 
23 годаУкраина
3 месяца в сервисе
Был
13 дней назад
$80
10 баллов
месяц назад
Создание видео
👍
Спасибо за интересный заказ!
Ответный отзыв
kateridzhe
Екатерина 
26 летФинляндия
4 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
3 месяца назад
Видеомонтаж
все супер
Спасибо за интересный заказ!
Ответный отзыв
nataluzik
Наталья 
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад
$20
10 баллов
3 месяца назад
Перенести видео с Youtube канала на Яндекс Дзен и Rutube
Отлично поработали с Владимиром, все четко, быстро, лучшие рекомендации.
Спасибо за интересный заказ!
Ответный отзыв
Mihairu
Михаил 
24 годаФинляндия
8 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$100
10 баллов
5 месяцев назад
Монтаж шортс-видео
Все отлично, рекомендую!
Спасибо за интересный заказ!
Ответный отзыв
artmandmitriy
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
5 месяцев назад
Промо ролик
Все отлично, спасибо!
Спасибо за интересный заказ!
Ответный отзыв