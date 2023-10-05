Перенести видео с Youtube канала на Яндекс Дзен и Rutube

Наполнение сайтовЗавершен6 заявок15 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо перенести 47 видео с Youtube канала на Яндекс Дзен и Rutube с теми же названиями, обложками и описаниями. Запланировать выход нового видео ежедневно. Файл со ссылками на видео, которые нужно перенести, прилагаю

3 месяца назад
nataluzik
Наталья 
32 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
xtzm
19 летУкраина
10 месяцев в сервисе
Был
10 часов назад
3 месяца назад
$20
3 дня
UAHUSDT
Отлично поработали с Владимиром, все четко, быстро, лучшие рекомендации.
Спасибо за интересный заказ!