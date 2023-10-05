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Перенести видео с Youtube канала на Яндекс Дзен и Rutube
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перенести 47 видео с Youtube канала на Яндекс Дзен и Rutube с теми же названиями, обложками и описаниями. Запланировать выход нового видео ежедневно. Файл со ссылками на видео, которые нужно перенести, прилагаю
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