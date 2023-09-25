Нужно наполнить сайт статьями

Здравствуйте. Нужно скопировать отзывы с одного сайта и вставить в другой. Всего 30 отзывов в день
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Нужно наполнить сайт различными статьями на тему здоровья
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