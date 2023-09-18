Отзыв на Яндекс картах

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Необходимо написать 1 отзыв на Яндекс картах. Текст для отзыва вышлю. Оплата после того, как отзыв пройдёт модерацию и будет виден для всех.

3 месяца назад
guest_1695675125315
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад