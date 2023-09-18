Отзыв на Яндекс картах

Несложная подработка с ТЕЛЕФОНА Нужно регистрировать определенное количество аккаунтов на определенном сайте с российского IP-адреса. Ссылку на сайт и подробные вводные даем в директ. Следовать нужно по разработанной инструкции. Ориентировочно 300 регистраций и ...