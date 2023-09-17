Заполнение сайта на Битрикс. Работа с таблицами xlsx.

$100
Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок41 просмотр
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Тематика сайта: Входные и межкомнатные двери. Ворота, роллеты, жалюзи и тп.

Задачи:

  1. Заполнить таблиц XLSX .

  2. Сконвертировать XLSX в CSV.

  3. Выгрузить на сайт CSV.

По всем вопросам пишите в ЛС.

3 месяца назад
odve
40 летАргентина
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад