Заполнение сайта на Битрикс. Работа с таблицами xlsx.

Необходимо опубликовать на сайте под управлениям CMS Wordpress 500 постов. В рамках одного поста необходимо: 1. Перевести текст статьи с помощью переводчика с Русского на Английский. В статье могут присутствовать картинки, их необходимо также ...
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Тематика сайта: Входные и межкомнатные двери. Ворота, роллеты, жалюзи и тп.
Задачи:
Заполнить таблиц XLSX .
Сконвертировать XLSX в CSV.
Выгрузить на сайт CSV.
По всем вопросам пишите в ЛС.
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