Опубликовать все моды на игру Starfield с Playground (800руб.)

$9
Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки23 просмотра
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Добрый день! Нужен контент -менеджер на сайт по тематике компьютерных игр. Нужно будет опубликовать все моды на игру Starfield с Playground (5 стр. - https://www.playground.ru/starfield/file?p=1 )

Публикации создаются быстро, легко, но работа монотонная.

Алгоритм следующий:

1. Написание заголовка

2. Ввод описания (1 предложение, кратко, о чем мод) - без копипаста, рерайтите описание сами.

3. Загрузка миниатюры.

4. Написание текста установки.

5. Загрузка скриншота.

6. Скачивание мода, загрузка на файлообменник, ссылка с которого и добавляется в запись. 

В 18+ модах нужно будет заблюрить скриншоты. В среднем, один мод добавляется за несколько минут.

Оплата - 800 руб за работу

3 месяца назад
guest_16110932895928
Россия
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
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