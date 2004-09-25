Опубликовать все моды на игру Starfield с Playground (800руб.)

Добрый день! Нужен контент -менеджер на сайт по тематике компьютерных игр. Нужно будет опубликовать все моды на игру Starfield с Playground (5 стр. - https://www.playground.ru/starfield/file?p=1 )

Публикации создаются быстро, легко, но работа монотонная.

Алгоритм следующий:

1. Написание заголовка

2. Ввод описания (1 предложение, кратко, о чем мод) - без копипаста, рерайтите описание сами.

3. Загрузка миниатюры.

4. Написание текста установки.

5. Загрузка скриншота.

6. Скачивание мода, загрузка на файлообменник, ссылка с которого и добавляется в запись.

В 18+ модах нужно будет заблюрить скриншоты. В среднем, один мод добавляется за несколько минут.



Оплата - 800 руб за работу