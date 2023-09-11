Отзывы на гугл картах

Необхідно написати відгук про сайт на українській мові. Усі деталі напишу в особистих повідомленнях.
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Нужно примерно 40 отзывов на гугл картах с разных аккаунтов 1 отзыв 50 руб после модерации, нужны исполнители, которым 100% можно перечислить деньги из России (российская карта, верефицированный яндекс кошелек или что то другое)
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