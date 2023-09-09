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Здарова я по поводу js скриптов, обьъединить два в один, второй срезанный убрать лишнее и довести до ума и по мелочи сайт в порядок привести, ато долго грузит. И если сам что заметишь в css лишние атрибуты убери сайт l2pvp.ru напиши в телегу как увидешь я скиду доступы

3 месяца назад
guest_1694203577549
Россия
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад