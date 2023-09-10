Контент-менеджер (август)

Нужно опубликовать отзыв на яндекс картах Для этого у вас должен быть аккаунт от 3го уровня Пишите рассмотрим всех 200р
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Отчет за август:
?публикация недвижимости в ТГ (4 объекта)
?публикация статей (10) и ивентов (2)
?тестирование и енг перевод сайта whydubai
?преза Квартиры 100+
?тексты на рилсы рудубай
Полный отчет в таблице:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aP3_qMRyfqPnxBXG7DeNJ1oIsRjo-Lx6hXrI27rvkek/edit#gid=1501464101
отработано 67.5 часов по 80 грн/ч
225 грн за покраску стен
К оплате: 5627 грн = 152 USD
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