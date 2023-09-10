Контент-менеджер (август)

$152
Наполнение сайтовЗавершен1 заявка2 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Отчет за август:

?публикация недвижимости в ТГ (4 объекта)

?публикация статей (10) и ивентов (2)

?тестирование и енг перевод сайта whydubai

?преза Квартиры 100+

?тексты на рилсы рудубай

Полный отчет в таблице:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aP3_qMRyfqPnxBXG7DeNJ1oIsRjo-Lx6hXrI27rvkek/edit#gid=1501464101

отработано 67.5 часов по 80 грн/ч

225 грн за покраску стен

К оплате: 5627 грн = 152 USD

3 месяца назад
AndrewESTKING
Андрей 
36 летУкраина
7 месяцев в сервисе
Был
11 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
tata_nvz
Наталия 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
$152
4 дня
UAH
Все супер. Работа выполнена вовремя и качественно.
Четкая постановка задачи, всегда на связи.