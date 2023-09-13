Наполнить сайт на Wordpress

Наполнение сайтовЗавершен12 заявок40 просмотров
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Добрый день.

Необходимо добавить примерно 530 статей в Wordpress. Статьи без картинок. Форматирование минимальное - заголовки и абзацы.

Сами статьи в файлах html. Язык сайта - польский.

WordPressСайт на WordPress
4 месяца назад
tomrzv
36 летПольша
год в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
igor-lancer
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
$25
2 дня
Очень рад, что мне посчастливилось работать с Игорем! Он отлично справился с заданием по наполнению нашего сайта. Его профессионализм и внимательность к деталям были на высшем уровне. Игорь проявил выдающиеся навыки в добавлении контента, который идеально вписался в наши требования. Кроме того, Игорь был всегда на связи, быстро реагировал на наши комментарии и внес изменения сразу, как только это требовалось. Эффективная коммуникация с ним сделала процесс совместной работы легким и приятным. С уверенностью рекомендую Игоря всем, кто ищет талантливого фрилансера для работы над проектами по наполнению сайтов. Он профессионал своего дела и точно заслуживает высших оценок! Спасибо, Игорь, за вашу отличную работу, и надеюсь на долгосрочное сотрудничество в будущем.
Впервые работаю с Польшей! Очень было приятно помочь Алексею по наполнению сайта на польском языке. Коммуникабельность на высшем уровне, все согласовали - быстро и понятно. Оплата по факту сдачи работы пришла в злотых с конвертацией в гривну. Алексей - порядочный и толковый работодатель, всем рекомендую!