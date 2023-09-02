Помочь с редактированием шапки сайта

$1
Наполнение сайтовЗавершен2 заявки12 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт на Joomla 1.5

Стоит задача изменить шапку сайта, но не могу разобраться, как это сделать.

Нужна помощь

4 месяца назад
zagr0m
29 летРоссия
8 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
ksafreelance
Сергей 
26 летРоссия
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
4 месяца назад
$1
1 день
RUBUSDT
Спасибо Сергею за помощь! Оперативно и качественно! Советую)
Оплата в срок! Рекомендую заказчика)