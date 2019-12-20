nataliya_nau

Наталья nataliya_nau

 
39 летИрландия/Дублин
10 лет на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад

Я не работаю с заказчиками из россии

Fuck russia

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$130
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-10
Транскрибация
ТОП-20
Маркетинговый анализ
ТОП-50
Редактирование и Корректура
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Портфолио
Отзывы заказчиков
deniva30
Денис 
40 летВеликобритания
4 года в сервисе
Был
год назад
$125
10 баллов
4 года назад
Редактирование товарных карточек на Английском языке.
Спасибо! Работа выполнена на 100%! Рекомендую!
Спасибо, Денис! Приятно было сотрудничать!
Ответный отзыв
Be_roo
34 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
год назад
$12
10 баллов
4 года назад
Отформатировать книгу
Приятно было поработать, всегда на связи, ответственно и качественно выполнена работа. Рекомендую!
Отличный заказчик! Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
vzor78
Виктор 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Создать описания к 150 англоязычным сайтам
Ответственный исполнитель. Работу сдала точно в срок и без всяких нареканий
Приятный заказчик, всё прошло хорошо. Спасибо за опыт и достойную оплату!
Ответный отзыв
Assistant100
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Транскрибация аудио в текст
работа выполнена качественно и в срок, спасибо
Всё прошло без сучка, без задоринки. Спасибо!
Ответный отзыв
dron
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$35
10 баллов
4 года назад
Вычитка описания юридических услуг
Рекомендую. Были названы реальные сроки, в которые задача была исполнена.
Хороший заказчик, быстро принимал работу и оперативно оплачивал. Задание было несложное, но интересное. Спасибо за сотрудничество и достойную оплату!
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
12 отзывов
$4/час
от $4от 1 дня
#68
Редактирование и Корректура
8 отзывов
$0.5/час
от $1от 1 дня
#31
Транскрибация
4 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#10
Маркетинговый анализ
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#17
Контекстная реклама
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#155