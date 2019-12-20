Наталья nataliya_naunataliya_nau
39 летИрландия/Дублин
10 лет на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$130
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-10— Транскрибация
ТОП-20— Маркетинговый анализ
ТОП-50— Редактирование и Корректура
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Портфолио
- Сет иконок31 просмотр
- Постер 442 просмотра
- Постер 336 просмотров
- Постер 237 просмотров
- Постер 135 просмотров
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- Ракета14 просмотров
Отзывы заказчиков
$125
10 баллов
4 года назад
Спасибо! Работа выполнена на 100%! Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо, Денис! Приятно было сотрудничать!
$12
10 баллов
4 года назад
Приятно было поработать, всегда на связи, ответственно и качественно выполнена работа. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Спасибо за сотрудничество!
$40
10 баллов
4 года назад
Ответственный исполнитель. Работу сдала точно в срок и без всяких нареканий
Ответный отзыв
Приятный заказчик, всё прошло хорошо. Спасибо за опыт и достойную оплату!
$15
10 баллов
4 года назад
работа выполнена качественно и в срок, спасибо
Ответный отзыв
Всё прошло без сучка, без задоринки. Спасибо!
$35
10 баллов
4 года назад
Рекомендую. Были названы реальные сроки, в которые задача была исполнена.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, быстро принимал работу и оперативно оплачивал. Задание было несложное, но интересное. Спасибо за сотрудничество и достойную оплату!
Наполнение сайтов
12 отзывов
$4/час
от $4от 1 дня
#68
Редактирование и Корректура
8 отзывов
$0.5/час
от $1от 1 дня
#31
Транскрибация
4 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
#10
Маркетинговый анализ
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#17
Контекстная реклама
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#155