Добавление футбольных стадионов

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен25 заявок406 просмотров

Требуется наполнение сайта

0.6$ за один стадион

Будет предоставлен список стадионов, которые нужно добавлять.

Практически вся информация есть в Википедии

Требуется добавлять следующую информацию:

  • Название - официальное название стадиона без кавычек
  • Местоположение - полный адрес (страна, город, адрес)
  • Координаты в формате 52.239201, 21.046293
  • Архитектор (если данных нет, то пропускаем)
  • Построен - или год постройки или период строительства
  • Реконструкция - год или период реконструкции, если она была
  • Стоимость - указываем если есть достоверные данные
  • Домашняя команда
  • Вместимость
  • Статья в Википедии - ссылка на вики
  • Официальный сайт - если сайта нет, то пропускаем
  • Рейтинг УЕФА (если есть)
  • Основное фото стадиона, прямоугольное, без копирайтов, в хорошем качестве, минимальная ширина 750px
  • Фотографии стадиона - 3-5 фото стадиона (массовая загрузка), фото прямоугольные, в хорошем качестве, без копирайтов
Оплата через WMZ
6 лет назад
rdshxt75
Рэдрик 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

nataliya_nau
Наталья 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад
$60
14 дней
Отлично! Быстро, точно, без лишних вопросов, всегда на связи. Рекомендую!
Хороший заказчик, приятный в общении. Чёткое ТЗ, оперативная проверка и оплата. Сотрудничество было плодотворным и комфортным. Спасибо!

Заявки фрилансеров

nataliya_nau
Наталья 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад

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