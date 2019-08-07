Наполнить функционалом несколько сайтов, в том числе интернет магазин

  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки209 просмотров

Наполнить функционалом несколько сайтов. Сайты сверстаны, надо только наполнить их функциями: Подключить уведомления на эмаил, уведомления по смс, сделать корзину в интернет магазине, поисковик по товарам и онлайн калькулятор, ассистента на сайте, мультилендинг, геотаргетинг, коллтрекинг, айпи телефония и тд. Нужен профессионал!

6 лет назад
design_maxim
Максим 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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