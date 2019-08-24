design_maxim

Наполнить функционалом несколько сайтов. Сайты сверстаны, надо только наполнить их функциями: Подключить уведомления на эмаил, уведомления по смс, сделать корзину в интернет магазине, поисковик по товарам и онлайн калькулятор, ассистента на сайте, мультилендинг, геотаргетинг, коллтрекинг, ...