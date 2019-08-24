design_maxim

Привлекать клиентов в диджитал агенство. Скрипты скину, все подробно расскажу.
- Продажи и лиды9 заявокЗакрыт6 лет назад
Подключить модули управления сайтом + пару функций, как уведомления о заявке по почте и смс, эффекты паралакс, онлайн консультант и оплата по карте прямо на сайте. Нужен опытный программист. Предлагайте свои цены!Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Наполнить функционалом несколько сайтов. Сайты сверстаны, надо только наполнить их функциями: Подключить уведомления на эмаил, уведомления по смс, сделать корзину в интернет магазине, поисковик по товарам и онлайн калькулятор, ассистента на сайте, мультилендинг, геотаргетинг, коллтрекинг, ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется профессионально сверстать интернет магазин. Нужен специалист с годами опыта, большим колличеством отзывов и портфолио. Предлагайте ваши цены!HTML-верстка24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Профессионально настроить рекламу в соц сетях. Нужен специалист с портфолио, отзывами и опытом работы. Предлагайте цену.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт6 лет назад
Настроить контекстную рекламу гугл и яндекс. Обеспечить поток клиентов на сайт. Подключить аналитику гугл и яндекс. Кто попало не пишите. Нужен опытный специалист для настройки. Предлагайте вашу цену.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт6 лет назад
Написать продающие красивые тексты на 6500 символов для сайта студии, иметь портфолио. Предлагайте свои цены.Продающие тексты15 заявокЗакрыт6 лет назад