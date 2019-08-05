Настроить рекламу в социальных сетях (вк, инстаграм,фейсбук)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок159 просмотров

Профессионально настроить рекламу в соц сетях. Нужен специалист с портфолио, отзывами и опытом работы. Предлагайте цену.

6 лет назад
design_maxim
Максим 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров