Зарегистрировать аккаунты в соц сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен6 заявок238 просмотров

Необходимо произвести регистрацию аккаунтов в сервисах соц сетей! 

Нужно заполнить профиль полностью. Фото профиля можно брать из любой соц сети или поисковика. Фото должно быть не очень четким, похоже на реалистичное.  

Указать и подтвердить e-mail (список будет предоставлен). 

Указать телефон - необходимо воспользоваться сервисом для активации телефона. 

Процедура покупки телефона: 

Заходите на сервис, который указан в секретном разделе

Регистрируетесь в этом сервисе

в правом блоке находите Twitter 

Нажимаете на него и указываете кол-во необходимых Вам номеров

Пополняете счет (не более 10-20р. или 0,03 у. е.) и производите оплату. 

После покупки вставляете в телефон в форму для подтверждения в Титтере и нажимаете получить смс

возвращаетесь в сервис и нажимаете зеленую галочку, чтобы кполучить код активации 

Все - телефон подтвержден! 

ВНИМАНИЕ: После регистрации телефона, необходимо его сохранить, чтобы можно было восстановить доступ. 

Расходы на покупку номера телефона включены в работу.

Т.е. аккаунты полностью подтвержденные и заполненные - Естественными! 

Тематика: Недвижимость

Регистрировать необходимо четко указанные название аккаунтов, т.е. просто регистрация любого аккаунта не пойдет. Пример. Мы указали зарегистрировать твиттер.ком/новостройкиотзастройщика, а Вы зарегистрировали твиттер.ком/лорраваррал - ЭТО НЕ ПРИНИМАЕТСЯ. 

Расходы на покупку номера телефона включены в работу.

Работа будет принята если будут следующие поля: 

Название аккаунта. Пример:Твиттер.ком/новостройки

пароль: 

E-mail:

пароль от e-mail:

Телефон(подтвержденный): 

После проверки, будет произведена оплата!

Работы очень много! Ище ответственного исполнителя! 

Нужно будет Зарегистрировать более 1000 аккаунтов. 

Соц сети: Твиттер, Реддит, Пинтерес и др. 

6 лет назад
Jinat
Павел 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Kazoo
Артём 
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$1
29 дней
Escrow
Спасибо за работу! Отличный результат. Рекомендую!
Дольше обычного выходит на связь. А так всё хорошо.

Заявки фрилансеров

Kazoo
Артём 
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад