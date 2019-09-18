Нужно для 23 малостраничных сайта сделать упоминания- сигналы из соц.сетей (Twitter / Facebook / Vk / Ok и т.д). На сайте стоит виджет соц.сетей ПОДЕЛИТЬСЯ. Пользователь должен поделиться ссылкой на своей странице соц сети. ...
Зарегистрировать аккаунты в соц сетях
Необходимо произвести регистрацию аккаунтов в сервисах соц сетей!
Нужно заполнить профиль полностью. Фото профиля можно брать из любой соц сети или поисковика. Фото должно быть не очень четким, похоже на реалистичное.
Указать и подтвердить e-mail (список будет предоставлен).
Указать телефон - необходимо воспользоваться сервисом для активации телефона.
Процедура покупки телефона:
Заходите на сервис, который указан в секретном разделе
Регистрируетесь в этом сервисе
в правом блоке находите Twitter
Нажимаете на него и указываете кол-во необходимых Вам номеров
Пополняете счет (не более 10-20р. или 0,03 у. е.) и производите оплату.
После покупки вставляете в телефон в форму для подтверждения в Титтере и нажимаете получить смс
возвращаетесь в сервис и нажимаете зеленую галочку, чтобы кполучить код активации
Все - телефон подтвержден!
ВНИМАНИЕ: После регистрации телефона, необходимо его сохранить, чтобы можно было восстановить доступ.
Расходы на покупку номера телефона включены в работу.
Т.е. аккаунты полностью подтвержденные и заполненные - Естественными!
Тематика: Недвижимость
Регистрировать необходимо четко указанные название аккаунтов, т.е. просто регистрация любого аккаунта не пойдет. Пример. Мы указали зарегистрировать твиттер.ком/новостройкиотзастройщика, а Вы зарегистрировали твиттер.ком/лорраваррал - ЭТО НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.
Расходы на покупку номера телефона включены в работу.
Работа будет принята если будут следующие поля:
Название аккаунта. Пример:Твиттер.ком/новостройки
пароль:
E-mail:
пароль от e-mail:
Телефон(подтвержденный):
После проверки, будет произведена оплата!
Работы очень много! Ище ответственного исполнителя!
Нужно будет Зарегистрировать более 1000 аккаунтов.
Соц сети: Твиттер, Реддит, Пинтерес и др.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $10Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Прошу писать на почту(у меня в профиле)Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать дизайн для групп ВКонтакте онлайн-школы: 1. Создание обложек, аватарок, макетов для постов и других элементов, необходимых группам ВК; 2. За основу дизайна необходимо взять наш сайт, чтобы группы и сайт выглядели ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт6 лет назад
Минимальное ведение и или создание групп в социальных сетях для ресторана. Ресторан Mein Herz, файн дайнинг, гости почти все постоянники, всех держим крепко, целуем в губы и ставим свечки в церкви, поэтому ...Социальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт6 лет назад
- $7
Сам начал изучать таргетированную рекламу Facebook недавно. Вчера предложил одному кафе рекламировать их с помощью платной рекламы на Facebook. Они дали мне тестовый период 7 дней, 5 долларов на каждый день. И конечно так как ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Продвижение в фейсбуке, посты, увеличение количество подписчиковСоциальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Продвижение фейсбука, посты, реклама, подписчикиСоциальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужно настроить рекламу в инстаграмме, из под моего аккаунта inst/facebook (доступы дам), из кабинета фейсбука(как на фото), то есть полноценная не урезанная версия продвижения постов. Примерно 10 объявлений, выставить первоначальные настройки лимиты и ...Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть тематическая группа в телеграм по архитектуре програмного обеспечения. Интересует наполнить аудиторию, просмотры. Интересует только реальная аудитория, в накрутке нет смысла. Линк на группу - https://t.me/SoftwareArchitectureGroup Пишите предложения и необходимый бюджет.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен человек, который работает с данной программой. Установить, настроить, сопровождать месяц проект от А до Я в трех соц сетях (ВК, ОК, ФБ). Добавляться в друзья, переписываться (робот-бот) и потом после 5-10 сообщения ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт6 лет назад