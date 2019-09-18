Зарегистрировать аккаунты в соц сетях

Необходимо произвести регистрацию аккаунтов в сервисах соц сетей!

Нужно заполнить профиль полностью. Фото профиля можно брать из любой соц сети или поисковика. Фото должно быть не очень четким, похоже на реалистичное.

Указать и подтвердить e-mail (список будет предоставлен).

Указать телефон - необходимо воспользоваться сервисом для активации телефона.

Процедура покупки телефона:

Заходите на сервис, который указан в секретном разделе

Регистрируетесь в этом сервисе

в правом блоке находите Twitter

Нажимаете на него и указываете кол-во необходимых Вам номеров

Пополняете счет (не более 10-20р. или 0,03 у. е.) и производите оплату.

После покупки вставляете в телефон в форму для подтверждения в Титтере и нажимаете получить смс

возвращаетесь в сервис и нажимаете зеленую галочку, чтобы кполучить код активации

Все - телефон подтвержден!

ВНИМАНИЕ: После регистрации телефона, необходимо его сохранить, чтобы можно было восстановить доступ.

Расходы на покупку номера телефона включены в работу.

Т.е. аккаунты полностью подтвержденные и заполненные - Естественными!

Тематика: Недвижимость

Регистрировать необходимо четко указанные название аккаунтов, т.е. просто регистрация любого аккаунта не пойдет. Пример. Мы указали зарегистрировать твиттер.ком/новостройкиотзастройщика, а Вы зарегистрировали твиттер.ком/лорраваррал - ЭТО НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.

Расходы на покупку номера телефона включены в работу.

Работа будет принята если будут следующие поля:

Название аккаунта. Пример:Твиттер.ком/новостройки

пароль:

E-mail:

пароль от e-mail:

Телефон(подтвержденный):

После проверки, будет произведена оплата!

Работы очень много! Ище ответственного исполнителя!

Нужно будет Зарегистрировать более 1000 аккаунтов.

Соц сети: Твиттер, Реддит, Пинтерес и др.