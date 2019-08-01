Раскрутка группы в Телеграм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки155 просмотров

Есть тематическая группа в телеграм по архитектуре програмного обеспечения. Интересует наполнить аудиторию, просмотры. Интересует только реальная аудитория, в накрутке нет смысла. Линк на группу - https://t.me/SoftwareArchitectureGroup

Пишите предложения и необходимый бюджет.

6 лет назад
servika
Сергей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров