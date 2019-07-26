Продвинуть бизнес-страницу в ВК

Нужно сделать таргетированную рекламу в инстаграм, оформить страницу для набора обучающихся по английскому на новый учебный год. Далее может быть нужна помощь-сопровождение в течение 3-5 месяцев. Желательно сделать еще сайт и выкладывать посты со ссылкой ...