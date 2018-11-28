Диана Тамарян diangelasdiangelas
29 летАрмения/Ереван
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Графическая-Волшебница! Обращайтесь : )
ВидеомонтажерРаботаю в Final Cut Pro X, Imovie.
Опыт работы: монтаж короткометражного фильма, видео для Youtube канала,
семейное видео, короткие рекламные ролики.
Художник-ИллюстраторРазработка персонажей, создание иллюстраций
Работаю в Adobe Photoshop , Adobe Illustrator
Художник-Аниматор
Работаю в Toon Boom Harmony
Композитор/АранжировщикРаботаю в программе Logic Pro X
Образование: ВГИК (им.Герасимова)
Ученица, создателя легендарного
персонажа " Попугай Кеша ".
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
ТОП-50— Видеомонтаж
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
4 года назад
Монтаж ролика. Диана все сделала очень быстро и настолько же качественно. Чувствуется немалый опыт работы. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Приятный в общении заказчик, ясно объяснил задачу, которую нужно было выполнить, оплата в срок. Рекомендую!
$22
10 баллов
5 лет назад
Спасибо Диане за работу. Заказ выполнен отлично. Все правки принимались и оперативно вносились) Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо большое, за интересную работу, своевременную оплату и понимание! Рекомендую! : )
$22
10 баллов
5 лет назад
Диана быстро и грамотно выполнила порученную работу. Всегда находится онлайн и быстро отвечает на все вопросы. Перед выполнением работы, согласно полученного ТЗ, Диана предоставила пробный 10 секундный видеоролик и после уточнения деталей принялась за монтаж. Нужный результат был получен в течение всего лишь 2 часов!!! Спасибо большое за Вашу работу! Все отлично! Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Андрей - отличный заказчик, который четко сформулировал ТЗ, также постоянно находился на связи и направлял дело в нужное русло ! Спасибо, что выбрали меня исполнителем !)
$7
10 баллов
5 лет назад
Работала с Дианой - заказывала наложение звука на видео и его нарезку на более мелкие. Работа была выполнена точно и в срок! Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо Ксении за своевременную оплату, приятное общение и интересное задание ! Рекомендую !
$9
10 баллов
5 лет назад
Результатом доволен. Спасибо!
Ответный отзыв
Всем довольна! Спасибо.
Видеомонтаж
9 отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
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