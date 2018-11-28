diangelas

Диана Тамарян diangelas

 
29 летАрмения/Ереван
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Графическая-Волшебница! Обращайтесь : )

ВидеомонтажерРаботаю в Final Cut Pro X, Imovie.

Опыт работы: монтаж короткометражного фильма, видео для Youtube канала,

семейное видео, короткие рекламные ролики.

Художник-Иллюстратор

Разработка персонажей, создание иллюстраций

Работаю в Adobe Photoshop , Adobe Illustrator

Художник-Аниматор

Работаю в Toon Boom Harmony

Композитор/Аранжировщик

Работаю в программе Logic Pro X

Образование: ВГИК (им.Герасимова)

Ученица, создателя легендарного

персонажа " Попугай Кеша ".

IllustratorPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
ТОП-50
Видеомонтаж
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Inevitable
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Монтаж видео
Монтаж ролика. Диана все сделала очень быстро и настолько же качественно. Чувствуется немалый опыт работы. Однозначно рекомендую.
Приятный в общении заказчик, ясно объяснил задачу, которую нужно было выполнить, оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
gvozdok
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$22
10 баллов
5 лет назад
Смонтировать ролик из фото+видео о тренировках тайского бокса
Спасибо Диане за работу. Заказ выполнен отлично. Все правки принимались и оперативно вносились) Рекомендую!
Спасибо большое, за интересную работу, своевременную оплату и понимание! Рекомендую! : )
Ответный отзыв
Asasin232
35 летТаиланд
7 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$22
10 баллов
5 лет назад
Сделать трейлер канала Youtube
Диана быстро и грамотно выполнила порученную работу. Всегда находится онлайн и быстро отвечает на все вопросы. Перед выполнением работы, согласно полученного ТЗ, Диана предоставила пробный 10 секундный видеоролик и после уточнения деталей принялась за монтаж. Нужный результат был получен в течение всего лишь 2 часов!!! Спасибо большое за Вашу работу! Все отлично! Рекомендую!!!
Андрей - отличный заказчик, который четко сформулировал ТЗ, также постоянно находился на связи и направлял дело в нужное русло ! Спасибо, что выбрали меня исполнителем !)
Ответный отзыв
ksenya_z
Ксения 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Нарезать видео
Работала с Дианой - заказывала наложение звука на видео и его нарезку на более мелкие. Работа была выполнена точно и в срок! Рекомендую!
Спасибо Ксении за своевременную оплату, приятное общение и интересное задание ! Рекомендую !
Ответный отзыв
FirstPrint
Арман 
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Был
год назад
$9
10 баллов
5 лет назад
Поздравительный видеоролик (~3 минуты)
Результатом доволен. Спасибо!
Всем довольна! Спасибо.
Ответный отзыв
Видеомонтаж
9 отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
#45