Создание 6 фонов и 1 персонажа для 2D анимации

Здравствуйте! Нужно разработать макеты картинок для объявлений в двух РК Яндекс Директ: 1. Продажа ноутбука. HP 14s 2. Продажа сетевого хранилища. Synology DS220j Для каждой РК нужно разработать три варианта дизайна картинок в двух форматах (стандартный и широкоформатный). Т.е. ...
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Пример прикреплён:
Выберу исполнителя, который справится в коротких сроках и адекватной ценой.
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Пример снизу http://amr-toner.ru/wp-content/uploads/2021/01/touareg_b111-2.png http://amr-toner.ru/wp-content/uploads/2021/01/c9548b13969a71483d66ec696fdce06a-1.png Необходимо сделать это с другим рендером авто белого (или серебристого цвета)( BMW x7(new), MB GLS(New) и тд) Необходимо обвести и выделить подобно примеру каждый кузовной элемент авто(и стёкла)(каждый элемент на отдельном слое) и отправить исходник.Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт3 года назад
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