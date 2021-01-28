Создание 6 фонов и 1 персонажа для 2D анимации

Иллюстрации и РисункиЗакрыт27 заявок686 просмотров
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Пример прикреплён:

Выберу исполнителя, который справится в коротких сроках и адекватной ценой.

3 года назад
diangelas
29 летАрмения
8 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад