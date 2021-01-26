Нужно рисовать SVG clipart

Иллюстрации и РисункиЗакрыт7 заявок343 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Ищу специалиста, нужно рисовать SVG clipart. Примеры ниже.

Картинки будут использоваться для печати на чашках, футболках и т.д, электронные обучающие книги, раскраски

Работы много, образцы ниже. Ищу исполнителей с ценовой планкой ниже среднего.

3 года назад
BooMka
Роман 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад