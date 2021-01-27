Jimmy_Cooper

Дмитрий Jimmy_Cooper

 
43 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Растровая и векторная графика

Любые манипуляции с растровыми и векторными изображениями в графических редакторах Adobe Photoshop и Corel Draw.

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Отзывы заказчиков

1Alex1
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
4 года назад
Нарисовать логотип. Стиль инженерный скетч
Дмитрий наиболее точно уловил пожелания изложенные в конкурсе. Работы были сделаны быстро и качественно. Сделал все добаботки, что я просил и добавил дополнительные варианты логотипа. Я доволен и буду обращаться к нему дальше. Рекомендую его как ответственного и качественного исполнителя.
Спасибо Александру за интереную и четко поставленную задачу в конкурсе. Рад, что моя работа понравилась.
Ответный отзыв
inturist
Алексей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$10
10 баллов
4 года назад
Нарисовать планировку квартиры
Работа выполнена великолепно и в срок. Спасибо.
Четко поставленная задача. Отличная коммуникация. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв