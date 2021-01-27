Растровая и векторная графика
Любые манипуляции с растровыми и векторными изображениями в графических редакторах Adobe Photoshop и Corel Draw.
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Подробнее70 просмотров
- Подробнее107 просмотров
- Подробнее94 просмотра
- Подробнее123 просмотра
- Подробнее84 просмотра
- Подробнее76 просмотров
- Подробнее70 просмотров
- Подробнее71 просмотр
- Подробнее73 просмотра
- Подробнее74 просмотра
- Отрисовка 2D персонажа104 просмотра
- Изменение цвета, удаление ненужных элементов82 просмотра
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
4 года назад
Дмитрий наиболее точно уловил пожелания изложенные в конкурсе. Работы были сделаны быстро и качественно. Сделал все добаботки, что я просил и добавил дополнительные варианты логотипа. Я доволен и буду обращаться к нему дальше. Рекомендую его как ответственного и качественного исполнителя.
Ответный отзыв
Спасибо Александру за интереную и четко поставленную задачу в конкурсе. Рад, что моя работа понравилась.
$10
10 баллов
4 года назад
Работа выполнена великолепно и в срок. Спасибо.
Ответный отзыв
Четко поставленная задача. Отличная коммуникация. Рекомендую к сотрудничеству.