Дмитрий наиболее точно уловил пожелания изложенные в конкурсе. Работы были сделаны быстро и качественно. Сделал все добаботки, что я просил и добавил дополнительные варианты логотипа. Я доволен и буду обращаться к нему дальше. Рекомендую его как ответственного и качественного исполнителя.