Создать макеты по ТЗ для гравировки в ai

$1
Иллюстрации и РисункиЗакрыт11 заявок429 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть заказ для создания простых макетов 

задача по ТЗ собрать в Черно Белой В Замкнутых кривых  и сохранить в ai 8 версии (Шаблоны уже есть)

Макет каждый согласовать,

Работать придётся  в Вк

Пример как на фото 

в количестве 30-40 шт Цена указа за 1 

Она фиксирована желанно из России 

Оплата за каждый согласованный на карточку 

3 года назад
Kusko1302
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад