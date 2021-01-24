Нарисовать в векторе попугая в стиле РИО

Нужно отрисовать иконку для логотипа в векторе. Иконка - цветочек и все что внутри (как в примере) Все должно быть в 2х цветах (красный и белый)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем дизайнера. Предыдущий дизайнер устроился на постоянную работу с большой нагрузкой. Для рекламной кампании Языковой школы необходимо нарисовать попугая (бренд-персонажа школы) в стиле мультфильма РИО. Образец одного из предыдущих рекламных макетов во вложении.
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