Нарисовать в векторе попугая в стиле РИО

Иллюстрации и РисункиЗакрыт28 заявок662 просмотра
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Ищем дизайнера. Предыдущий дизайнер устроился на постоянную работу с большой нагрузкой. Для рекламной кампании Языковой школы необходимо нарисовать попугая (бренд-персонажа школы) в стиле мультфильма РИО. Образец одного из предыдущих рекламных макетов во вложении.

3 года назад
guest_1611657836701
3 года в сервисе
Был
3 года назад