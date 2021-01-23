Onikens

С раннего детства я любила рисовать. Рисовала картины красками и карандашом, а также писала картины на стекле. В большей части писала картины с изображением животных, пейзажей, людей, а также портреты. С 2019 года я занимаюсь созданием 2D И 3D графики для игр и других проектов. В этот период выполняла различные проекты на фрилансе, а также, с мая 2020 года работала в GTA5RP(RAGEMP) а также в DGE где выполняла различные задания, в том числе, по отрисовке персонажей по ТЗ и созданию их в 3dмоделей, отрисовка иконок, окружения и т. Д. , участвовала в создании игры нуля. Владею навыками работы на профессиональном уровне в: AdobePotoshop, Zbrush, blender, adobe illustrator, а также 3ds max и maya на среднем уровне. Сейчас прохожу обучение в Skillboks по курсу 3D jeneralist.

Имеющиеся навыки:

-отрисовка персонажа по ТЗ;

-создание 3d модели персонажа, скульптинг;

-ретопология;

-создание (отрисовка) текстур, в том числе bump, normal и specular;

-отрисовка иконок, окружения, оружия и т.д.;

-умею рисовать в разных стилях;

-моделенг;

-рисую от руки;

-работаю на графическом планшете.

Ищу работу для развития и усовершенствования уже имеющихся навыков, получения новых,

профессионального роста, самореализации, и финансового заработка.

О себе: люблю рисовать, создавать что-то новое, получаю удовольствие от работы, умею работать в команде.

Для работы использую игровой ноутбук и графический планшет WACOM Cintig.

Часть моих работ можно посмотреть здесь: https://onikens.myportfolio.com