С раннего детства я любила рисовать. Рисовала картины красками и карандашом, а также писала картины на стекле. В большей части писала картины с изображением животных, пейзажей, людей, а также портреты. С 2019 года я занимаюсь созданием 2D И 3D графики для игр и других проектов. В этот период выполняла различные проекты на фрилансе, а также, с мая 2020 года работала в GTA5RP(RAGEMP) а также в DGE где выполняла различные задания, в том числе, по отрисовке персонажей по ТЗ и созданию их в 3dмоделей, отрисовка иконок, окружения и т. Д. , участвовала в создании игры нуля. Владею навыками работы на профессиональном уровне в: AdobePotoshop, Zbrush, blender, adobe illustrator, а также 3ds max и maya на среднем уровне. Сейчас прохожу обучение в Skillboks по курсу 3D jeneralist.
Имеющиеся навыки:
-отрисовка персонажа по ТЗ;
-создание 3d модели персонажа, скульптинг;
-ретопология;
-создание (отрисовка) текстур, в том числе bump, normal и specular;
-отрисовка иконок, окружения, оружия и т.д.;
-умею рисовать в разных стилях;
-моделенг;
-рисую от руки;
-работаю на графическом планшете.
Ищу работу для развития и усовершенствования уже имеющихся навыков, получения новых,
профессионального роста, самореализации, и финансового заработка.
О себе: люблю рисовать, создавать что-то новое, получаю удовольствие от работы, умею работать в команде.
Для работы использую игровой ноутбук и графический планшет WACOM Cintig.
Часть моих работ можно посмотреть здесь: https://onikens.myportfolio.com
Портфолио
- Персонаж "девушка"77 просмотров
- Персонаж "редиска"70 просмотров
- Лесоруб162 просмотра
- Иконки308 просмотров
- Иконки240 просмотров
- Иконки194 просмотра