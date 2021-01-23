Onikens

Наталия Оникиенко Onikens

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Onikens

С раннего детства я любила рисовать. Рисовала картины красками и карандашом, а также писала картины на стекле. В большей части писала картины с изображением животных, пейзажей, людей, а также портреты. С 2019 года я занимаюсь созданием 2D И 3D графики для игр и других проектов. В этот период выполняла различные проекты на фрилансе, а также, с мая 2020 года работала в GTA5RP(RAGEMP) а также в DGE где выполняла различные задания, в том числе, по отрисовке персонажей по ТЗ и созданию их в 3dмоделей, отрисовка иконок, окружения и т. Д. , участвовала в создании игры нуля. Владею навыками работы на профессиональном уровне в: AdobePotoshop, Zbrush, blender, adobe illustrator, а также 3ds max и maya  на среднем уровне. Сейчас прохожу обучение в Skillboks по курсу 3D jeneralist.

Имеющиеся навыки:

-отрисовка персонажа по ТЗ;

-создание 3d модели персонажа, скульптинг;

-ретопология;

-создание  (отрисовка) текстур, в том числе bump, normal и specular;

-отрисовка иконок, окружения, оружия и т.д.;

-умею рисовать в разных стилях;

-моделенг;

-рисую от руки;

-работаю на графическом планшете.

Ищу работу для развития и усовершенствования уже имеющихся навыков, получения новых,

профессионального роста, самореализации, и финансового заработка.

О себе: люблю рисовать, создавать что-то новое, получаю удовольствие от работы, умею работать в команде.

   Для работы использую игровой ноутбук и графический планшет WACOM Cintig.

   Часть моих работ можно посмотреть здесь: https://onikens.myportfolio.com

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Отзывы заказчиков

kopninaka
Ксения 
41 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
2D рыбы (рисунки)
Результат работы превзошел все мои ожидания! Наталия - профессионал своего дела, уточняет и реализует все пожелания, если нужно что-то поправить - делает это быстро и как нужно, хотя я не всегда могла внятно объяснить чего хочу, всегда на связи, качество иллюстраций - на высоте, работа была готова раньше оговоренных сроков. Я осталась очень довольна этим сотрудничеством. Однозначно - рекомендую!
Результатом сотрудничества очень довольна. Ксения всегда была на связи. Очень понятно и чётко ставила задачи и высказывала свои пожелания. Мне было очень приятно сотрудничать. Однозначно рекомендую! И буду очень рада дальнейшему сотрудничеству.
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