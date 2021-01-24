Отрисовать 15 простых персонажей в векторе

$20
Иллюстрации и РисункиЗакрыт20 заявок379 просмотров
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Необходимо отрисовать 15 базовых  персонажей в векторе.

3 цвета

Простые линие, универсальность и простота. Без лишних деталей.

Мама

Папа

Дочка

Сын

Бабушка

Дедушка

Кум

Кума

Друг

Подруга

Брат

Сестра

Тесть

Теща

Коллега

Что-то среднее между 1-2 фото во вложении.

3 года назад
imilanika
42 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
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