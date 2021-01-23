Редизайн принта на футболки

$50
Иллюстрации и РисункиЗакрыт15 заявок743 просмотра
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Текущий дизайн прикреплен.

Готовится к печати тираж футболок и нужен освеженный дизайн.

Текущий вариант показывает баги как в игре выстроенные буквой P как первая буква названия школы PASV 

На фронтальную сторону 2 (максимум 3 цвета). 

Цвет футболки фиолетовый как в картинках.

Возможные цвета: белый, желтый, розовый, зеленый

Пожалуйста оставляйте заявку с предложением концепта в словах или со скетчем. 

Если что-то уточнить то пишите мне в телегу

3 года назад
Siteograf
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
22 дня назад
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