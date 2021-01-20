Эскиз татуировки

Иллюстрации и РисункиЗакрыт17 заявок637 просмотров
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Татуировка мужская 

Место- рука от плеча до запястья

Рисунок дракон против тигра 

Нужно комбинировать два стиля Япония ирезуми и new shool. 

По наполнению, цвета, положение, мелочи рисунка обсуждаем индивидуально с художником.

3 года назад
guest_14867933375388
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Enderfaron
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$1
17 дней
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