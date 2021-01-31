Детские, черно белые пошаговые рисунки животных. В цифровом виде. 84 шт.

Кратко:

Необходимо нарисовать 84 черно белые, простые пошаговые рисунки животных как в примерах 1-4. Предоставлю все 84 картинки.

Я предоставляю Вам 84 картинки с полностью нарисованным животным (не пошаговыми).

Цена за всю работу12.600 р.

Если работа будет выполнена в соответствии со всеми требованиями, БУДЕТ ЕЩЁ МИНИМУМ 5подобных заказов.

Предпочтительные варианты оплаты: Сбер, ВТБ, Альфа, Росбанк,Веб мани, Яндекс Деньги.

Подробное задание:

Рисунки для детей 5-7 лет. Важно понимать интеллект ребёнка этого возраста. На сколько коротким должен быть «шаг» в рисунке что бы ребёнок

смог за ним уследить. По умолчанию, делаем для не очень смышлёного ребёнка, не

умеющего рисовать абсолютно.

Этапы сделаны таким образом, ЧТО БЫ НЕ ПРИШЛОСЬ ЧТО-ТО СТИРАТЬ. Только дорисовывать к существующему рисунку.

Картинки должны быть очень похожи на оригиналы, просто нарисованы заново и пошагово. но не точной копией. Как будто нарисованы по памяти.

Количество «шагов» кратно 8. Т.е. 8 или 16 или 24 или 32

Каждый следующий шаг сделан серым цветом. Пример 5

«Этапы» делаются в логической последовательности и желательно расположены близко друг от друга на рисунке. В логической

последовательности, это, например, когда вы рисуете глаза, брови, нос. В не

логической последовательности, это когда глаза, рот, брови, уши, нос.

Близко на рисунке, это когда у вас готово тело и голова и вы приступаете к деталям. Рисуете первый глаз, затем второй, затем нос, затем рот.

Пример: Если вы нарисовали голову и детали лица. Далее перешли к телу и его деталям. В процессе рисования тела вспомнили что не

нарисовали одно из ушей, то дорисовать его в виде следующего этапа нельзя.

Такой рисунок не принимается.

Как правильно: Вы нарисовали голову. Далее правое ухо. Далее левое ухо. Далее правый глаз, далее левый глаз, далее нос, далее рот. И приступаете

к телу. Либо нарисовали тело и голову, далее приступаете к деталям головы,

далее к деталям тела.

Ещё пример: Вы нарисовали тело и голову, далее переходите к деталям. Рисуете правую ногу, далее левое ухо, далее правую ногу, далее правое

ухо. Такой рисунок не принимается

Как правильно: Вы нарисовали тело и голову. Далее приступаете к деталям головы (глаза, нос, рот, уши). Далее к деталям тела.

По возможности максимально исключить «висячие в воздухе» детали. Пример 3

Верхний левый единорог. Нарисовано лицо и рог, который висит в воздухе отдельно от головы. Нужно сделать по другому. Например сначала рог,

далее, грива, далее уши, далее скулы и подбородок. Всё должно к чему то

примыкать или нарисовано внутри готовой части. Исключения, например, сияние от

звезды.

Пример 1. Слева снизу свинья. На этапах 1 и 2 лоб отдельно висит в воздухе. Этого не должно быть.

Пример. Вы нарисовали ухо, затем второе ухо. Затем голову. Это не правильно.

Как правильно: Вы нарисовали голову. К голове пририсовали 2уха. Либо нарисовали подбородок и скулы. Дорисовали 2 уха, далее рисуем лоб.

Исключения, это детали внутри частей рисунка.

Например: вы нарисовали голову, внутри головы (не касаясь друг с другом), нарисованы глаза, нос, рот. Так делать можно.

Все рисунки должны быть выполнены в едином стиле линий. Примеры 1-4, это 2 листа размером А4. Ваши рисунки будут находиться в одной книге с этими же примерами, но по 8 штук на листе. Ваши

рисунки не должны отличаться между собой по толщине линий. Ваши рисунки не

должны сильно отличаться толщиной линий от толщины линий в примерах 1-4

В отдельно взятом рисунке допускается делать линии различные по толщине. Но такой же стиль должен быть и в остальных ваших рисунках.

Пример: Вы сделали тело льва жирными линиями. Детали (глаза, нос и т.д.) сделали тонкими линиями. В следующем рисунке тело и детали сделали

толстыми линиями. Такие рисунки не принимаются.

Всё должно быть выполнено в едином, выбранном вами стиле!

Все рисунки выполнены в цифровом виде, с возможностью РАСТЯГИВАТЬ рисунок БЕЗ ПОТЕРИ КАЧЕСТВА.

РАЗРЕШЕНИЕ примерно 5000 х 5000 пикселей. Допускается небольшое отклонение

ПОРЯДОК РАБОТЫ: Выбираются несколько исполнителей. Делаем один ПЛАТНЫЙ ТЕСТОВЫЙ рисунок.

Уточняем детали, оставляем одного исполнителя. Договариваемся об оплате

приступаем к работе.

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ:7 дней. По договорённости + 2 дня

Если вы уверены что сделайте это задание лучше остальных, или уже делали подобные работы, пожалуйста пришлите ссылку на них. Если вас не выбрали как кандидата, вы можете сделать и прислать пробный (БЕСПЛАТНЫЙ) рисунок, и вас примут к

рассмотрению.

ВОЗМОЖЕН ЗАКАЗ ЕЩЕ 5ПОДОБНЫХ КОМПЛЕКТОВ РИСУНКОВ

Примеры 7-9. Несколько из рисунков, которые предстоит выполнять.

ВНИМАНИЕ!!!! ОБЬЯСНЕНИЕ В СВЯЗИ С МАССОВЫМ НЕДОПОНМАНИЕМ: ТЕСТОВЫЕ РИСУНКИ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТОЧНЫМИ КОПИЯМИ МОИХ ПРИМЕРОВ! ЗАДАНИЕ НЕ ВЗЯТЬ МОИ ПРИМЕРЫ И РАЗЛОЖИТЬ ИХ ПОШАГОВО. ЗАДАНИЕ НАРИСОВАТЬ СВОЙ РИСУНОК ПО ПРИМЕРУ, СОХРАНЯЯ СТИЛЬ АВТОРА, ПОЗУ, ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА. МОЖНО ДОБАВЛЯТЬ, УБИРАТЬ, ИЗМЕНЯТЬ, НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ