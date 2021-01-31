Нарисовать несколько тематических иллюстраций по фильмам/сериалам/мультам (например, Гарри Поттер, Винкс, Холодное сердце, Друзья и тд). Желательно в акварельной технике или диджитал Акварель. Отсканированные иллюстрации в формате png высокого печатного качества (300 dpi) (+исходники для диджитал) одна тема (фильм) ...
Детские, черно белые пошаговые рисунки животных. В цифровом виде.
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Детские, черно белые пошаговые рисунки животных. В цифровом виде. 84 шт.
Кратко:
Необходимо нарисовать 84 черно белые, простые пошаговые рисунки животных как в примерах 1-4. Предоставлю все 84 картинки.
Я предоставляю Вам 84 картинки с полностью нарисованным животным (не пошаговыми).
Цена за всю работу12.600 р.
Если работа будет выполнена в соответствии со всеми требованиями, БУДЕТ ЕЩЁ МИНИМУМ 5подобных заказов.
Предпочтительные варианты оплаты: Сбер, ВТБ, Альфа, Росбанк,Веб мани, Яндекс Деньги.
Подробное задание:
Рисунки для детей 5-7 лет. Важно понимать интеллект ребёнка этого возраста. На сколько коротким должен быть «шаг» в рисунке что бы ребёнок
смог за ним уследить. По умолчанию, делаем для не очень смышлёного ребёнка, не
умеющего рисовать абсолютно.
Этапы сделаны таким образом, ЧТО БЫ НЕ ПРИШЛОСЬ ЧТО-ТО СТИРАТЬ. Только дорисовывать к существующему рисунку.
Картинки должны быть очень похожи на оригиналы, просто нарисованы заново и пошагово. но не точной копией. Как будто нарисованы по памяти.
Количество «шагов» кратно 8. Т.е. 8 или 16 или 24 или 32
Каждый следующий шаг сделан серым цветом. Пример 5
«Этапы» делаются в логической последовательности и желательно расположены близко друг от друга на рисунке. В логической
последовательности, это, например, когда вы рисуете глаза, брови, нос. В не
логической последовательности, это когда глаза, рот, брови, уши, нос.
Близко на рисунке, это когда у вас готово тело и голова и вы приступаете к деталям. Рисуете первый глаз, затем второй, затем нос, затем рот.
Пример: Если вы нарисовали голову и детали лица. Далее перешли к телу и его деталям. В процессе рисования тела вспомнили что не
нарисовали одно из ушей, то дорисовать его в виде следующего этапа нельзя.
Такой рисунок не принимается.
Как правильно: Вы нарисовали голову. Далее правое ухо. Далее левое ухо. Далее правый глаз, далее левый глаз, далее нос, далее рот. И приступаете
к телу. Либо нарисовали тело и голову, далее приступаете к деталям головы,
далее к деталям тела.
Ещё пример: Вы нарисовали тело и голову, далее переходите к деталям. Рисуете правую ногу, далее левое ухо, далее правую ногу, далее правое
ухо. Такой рисунок не принимается
Как правильно: Вы нарисовали тело и голову. Далее приступаете к деталям головы (глаза, нос, рот, уши). Далее к деталям тела.
По возможности максимально исключить «висячие в воздухе» детали. Пример 3
Верхний левый единорог. Нарисовано лицо и рог, который висит в воздухе отдельно от головы. Нужно сделать по другому. Например сначала рог,
далее, грива, далее уши, далее скулы и подбородок. Всё должно к чему то
примыкать или нарисовано внутри готовой части. Исключения, например, сияние от
звезды.
Пример 1. Слева снизу свинья. На этапах 1 и 2 лоб отдельно висит в воздухе. Этого не должно быть.
Пример. Вы нарисовали ухо, затем второе ухо. Затем голову. Это не правильно.
Как правильно: Вы нарисовали голову. К голове пририсовали 2уха. Либо нарисовали подбородок и скулы. Дорисовали 2 уха, далее рисуем лоб.
Исключения, это детали внутри частей рисунка.
Например: вы нарисовали голову, внутри головы (не касаясь друг с другом), нарисованы глаза, нос, рот. Так делать можно.
Все рисунки должны быть выполнены в едином стиле линий. Примеры 1-4, это 2 листа размером А4. Ваши рисунки будут находиться в одной книге с этими же примерами, но по 8 штук на листе. Ваши
рисунки не должны отличаться между собой по толщине линий. Ваши рисунки не
должны сильно отличаться толщиной линий от толщины линий в примерах 1-4
В отдельно взятом рисунке допускается делать линии различные по толщине. Но такой же стиль должен быть и в остальных ваших рисунках.
Пример: Вы сделали тело льва жирными линиями. Детали (глаза, нос и т.д.) сделали тонкими линиями. В следующем рисунке тело и детали сделали
толстыми линиями. Такие рисунки не принимаются.
Всё должно быть выполнено в едином, выбранном вами стиле!
Все рисунки выполнены в цифровом виде, с возможностью РАСТЯГИВАТЬ рисунок БЕЗ ПОТЕРИ КАЧЕСТВА.
РАЗРЕШЕНИЕ примерно 5000 х 5000 пикселей. Допускается небольшое отклонение
ПОРЯДОК РАБОТЫ: Выбираются несколько исполнителей. Делаем один ПЛАТНЫЙ ТЕСТОВЫЙ рисунок.
Уточняем детали, оставляем одного исполнителя. Договариваемся об оплате
приступаем к работе.
СРОК ИСПОЛНЕНИЯ:7 дней. По договорённости + 2 дня
Если вы уверены что сделайте это задание лучше остальных, или уже делали подобные работы, пожалуйста пришлите ссылку на них. Если вас не выбрали как кандидата, вы можете сделать и прислать пробный (БЕСПЛАТНЫЙ) рисунок, и вас примут к
рассмотрению.
ВОЗМОЖЕН ЗАКАЗ ЕЩЕ 5ПОДОБНЫХ КОМПЛЕКТОВ РИСУНКОВ
Примеры 7-9. Несколько из рисунков, которые предстоит выполнять.
ВНИМАНИЕ!!!! ОБЬЯСНЕНИЕ В СВЯЗИ С МАССОВЫМ НЕДОПОНМАНИЕМ: ТЕСТОВЫЕ РИСУНКИ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТОЧНЫМИ КОПИЯМИ МОИХ ПРИМЕРОВ! ЗАДАНИЕ НЕ ВЗЯТЬ МОИ ПРИМЕРЫ И РАЗЛОЖИТЬ ИХ ПОШАГОВО. ЗАДАНИЕ НАРИСОВАТЬ СВОЙ РИСУНОК ПО ПРИМЕРУ, СОХРАНЯЯ СТИЛЬ АВТОРА, ПОЗУ, ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА. МОЖНО ДОБАВЛЯТЬ, УБИРАТЬ, ИЗМЕНЯТЬ, НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ
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