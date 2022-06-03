Персонажи для игры

Нарисовать фан-арт персонажа из игры Craft the world
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- $10Персонажи для игрыИллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Нарисовать что-то вроде UI кита, все элементы, которые нужно отрисовать есть в фигме, где уже есть эскизный дизайн проект игры, вам будет понятно что и куда нужно нарисовать. Все необходимые элементы вынес отдельно с требованиями/пожеланиями/пометками. ...FigmaКонцепт-артПерсонажи для игрыИллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется нарисовать пару небольших локаций и анимированного персонажа для игры в стиле пиксель арта. За подробностями в лс.Персонажи для игрыЗакрыт5 месяцев назад
Персонажа для игры. Без ридинга и текстурирования! Низко Полигонпльно.Персонажи для игры3D-графика1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Необходимо создать 3д модель персонажа в фифу по фотографии. Уже работали со многими 3д дизайнерами, никто не смог выполнить работу в реализме качественно. Фото предыдущих работ и референс прилагаюПерсонажи для игры3D-модель3D-графика1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Нарисовать одного персонажа в игру. Укажите ваш телеграмм ответомПерсонажи для игрыИллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт8 месяцев назад
- $10
Нужен монтажер для видео по реакциям персонажей по игре Gacha life. В видео разные персонажи будут реагировать на тик токи. Пример такого видео https://www.youtube.com/watch?v=8nOzz2VrXpM&ab_channel=GachaRose Огромным плюсом будет если вы шарите за топовые аниме тайтлы.Персонажи для игрыВидеомонтаж12 заявокЗакрытгод назад
Здравствуйте, мне нужен мод на игрового персонажа в игре Скайрим, могу выслать скрин образа, который нужен, сделать нужно условно похожего без сложных деталей. Спасибо!Персонажи для игры3D-графика6 заявокЗакрытгод назад
- $20
В игре должны быть инструкции, интересный геймплей, сюжетная линия, лайв, оценки, возможность играть снова и т.д.Интерфейс игры очень важен, убедитесь, что вы уделяете больше внимания макету, реквизиту и дизайну персонажей. Тема игры Anti-Bully (информирование о ...Персонажи для игрыРазработка игрнет заявокЗакрыт2 года назад
нужно нарисовать арт с персонажами из игры. пример нижеПерсонажи для игрыЗакрытгод назад
Нужно изобразить персонажа из Destiny2 в полный рост. Рисунок нужен для ролевой игры и отображения в качестве маркера.Персонажи для игрыЗавершен2 года назад
нужно озвучить двух персонажей из игры genshin impact. текст не очень большой где то на 2-3 минутки. нужно качественно передать эмоции персонажей.Персонажи для игрыОзвучивание35 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно раскрасить юнитов из игры Animal Revolt Battle Simulator и нанести логотипы. Игра - https://store.steampowered.com/app/1215390/Animal_Revolt_Battle_Simulator/ Также нужна помощь с распаковкой необходимых файлов и упаковкой готовых (раскрашенных) обратно. Для примера, прикрепил фотки текстур (batman, superman) и видео https://youtu.be/9HejjDSZ2FA Нужно сделать ...Персонажи для игрыРазработка игрнет заявокЗакрыт2 года назад
- $10
Получить логин и пароль в лс Скачать игру с сайта sandbox.game Играть, полное ТЗ снизу Вам нужно прокачать уровень персонажа в альфа версии игры "The Sandbox" до максимального, то есть до 5 уровня, выполнив 50 квестов на аккаунте. ...Персонажи для игрыРазработка игр4 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать браузерную игру, связанную с коллекцией NFT. Графика будет предоставлена. Суть игры примерно в следующем: нужно проверить наличие нфт из нашей коллекции в кошельке игрока, если таковые есть, загрузить соответствующих NFT персонажей. Сама игра ...NFTПерсонажи для игрыБраузерная играРазработка игр4 заявкиЗакрыт2 года назад
Концепт персонажа для игры brawl stars в 3D. Был нарисован мной. Детализация простаяПерсонажи для игры3D-модель3D-графика9 заявокЗакрыт2 года назад
Озвучивание займет около 2-х минут. Нужен мужской голос. Внизу прикреплен зарубежный оригинал, чтобы Вам было попонятнее немного. ( Перевод уже сделан, Вам надо лишь озвучить его, а остальное я сам. ). Внизу прикреплена официальная фотография персонажа. Все подробно в ...Персонажи для игрыОзвучивание22 заявкиЗакрыт2 года назад
Озвучивание займет в среднем около 3-х минут. Нужен мужской ( низкий. ) голос. Внизу прикреплен зарубежный оригинал ( перевод уже сделан. ), чтобы Вам было попонятнее немного. Вам надо лишь озвучить перевод, а остальное я сам. Также внизу ...Персонажи для игрыОзвучивание5 заявокЗакрыт2 года назад
Привет! Мы создаем космическую игру и очень ищем крутого иллюстратора, который приложит свою профессиональную руку к нашему проекту.Необходимо отрисовать в подобном стиле 5-7 персонажей по ТЗ и референсам. Нам нужны иллюстрации именно в таком стиле, ...Персонажи для игрыИллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт2 года назад
Вот ссылка на видео где используют рабочий Mod который меняет персонажей в игре и меняет их текстуры. ССылка на мод [url=https://www.youtube.com/watch?v=z28PEzSsTqk&t=264s]www.youtube.com/watch?v=z...[/url] У меня есть 60 моделей 3D которые есть в свободном доступе. Вам необходимо добавить их в код ...UnityПерсонажи для игрыРазработка игр2 заявкиЗакрыт2 года назад