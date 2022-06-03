Заказать персонажи для игры

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  • Нарисовать UI-kit, персонажа, 10 небольших концепт-артов, а также 9 фо

    Нарисовать что-то вроде UI кита, все элементы, которые нужно отрисовать есть в фигме, где уже есть эскизный дизайн проект игры, вам будет понятно что и куда нужно нарисовать. Все необходимые элементы вынес отдельно с требованиями/пожеланиями/пометками. ...

    FigmaКонцепт-артПерсонажи для игры
    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Pixel Art, Tile Set

    Требуется нарисовать пару небольших локаций и анимированного персонажа для игры в стиле пиксель арта. За подробностями в лс.

    Персонажи для игры
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Charecter 3d zombie

    Персонажа для игры. Без ридинга и текстурирования! Низко Полигонпльно.

    Персонажи для игры
    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Создание 3d персонажа для игры Фифа по фотографии

    Необходимо создать 3д модель персонажа в фифу по фотографии. Уже работали со многими 3д дизайнерами, никто не смог выполнить работу в реализме качественно. Фото предыдущих работ и референс прилагаю

    Персонажи для игры3D-модель
    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Монтаж Реакций Gacha Life

    $10

    Нужен монтажер для видео по реакциям персонажей по игре  Gacha life. В видео разные персонажи будут реагировать на тик токи. Пример такого видео  https://www.youtube.com/watch?v=8nOzz2VrXpM&amp;ab_channel=GachaRose  Огромным плюсом будет если вы шарите за топовые аниме тайтлы.

    Персонажи для игры
    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Мод на игрового персонажа

    Здравствуйте, мне нужен мод на игрового персонажа в игре Скайрим, могу выслать скрин образа, который нужен, сделать нужно условно похожего без сложных деталей. Спасибо!

    Персонажи для игры
    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Создать настольную игру в Adobe Animate

    $20

    В игре должны быть инструкции, интересный геймплей, сюжетная линия, лайв, оценки, возможность играть снова и т.д.Интерфейс игры очень важен, убедитесь, что вы уделяете больше внимания макету, реквизиту и дизайну персонажей. Тема игры Anti-Bully (информирование о ...

    Персонажи для игры
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Озвучить сценарий(сценку)

    нужно озвучить двух персонажей из игры genshin impact. текст не очень большой где то на 2-3 минутки. нужно качественно передать эмоции персонажей.

    Персонажи для игры
    Озвучивание35 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Текстуры для персонажей из игры Animal Revolt Battle Simulator

    Нужно раскрасить юнитов из игры Animal Revolt Battle Simulator и нанести логотипы. Игра - https://store.steampowered.com/app/1215390/Animal_Revolt_Battle_Simulator/ Также нужна помощь с распаковкой необходимых файлов и упаковкой готовых (раскрашенных) обратно. Для примера, прикрепил фотки текстур (batman, superman) и видео https://youtu.be/9HejjDSZ2FA Нужно сделать ...

    Персонажи для игры
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Прокачать уровень персонажа в игре The Sandbox

    $10

    Получить логин и пароль в лс Скачать игру с сайта sandbox.game Играть, полное ТЗ снизу Вам нужно прокачать уровень персонажа в альфа версии игры "The Sandbox" до максимального, то есть до 5 уровня, выполнив 50 квестов на аккаунте. ...

    Персонажи для игры
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Браузерная NFT play-to-earn игра

    Необходимо разработать браузерную игру, связанную с коллекцией NFT. Графика будет предоставлена. Суть игры примерно в следующем: нужно проверить наличие нфт из нашей коллекции в кошельке игрока, если таковые есть, загрузить соответствующих NFT персонажей. Сама игра ...

    NFTПерсонажи для игрыБраузерная игра
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Русский дубляж. Озвучивание персонажа из игры.

    Озвучивание займет около 2-х минут. Нужен мужской голос. Внизу прикреплен зарубежный оригинал, чтобы Вам было попонятнее немного. ( Перевод уже сделан, Вам надо лишь озвучить его, а остальное я сам. ). Внизу прикреплена официальная фотография персонажа. Все подробно в ...

    Персонажи для игры
    Озвучивание22 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Русский дубляж. Озвучивание персонажа из игры.

    Озвучивание займет в среднем около 3-х минут. Нужен мужской ( низкий. ) голос. Внизу прикреплен зарубежный оригинал ( перевод уже сделан. ), чтобы Вам было попонятнее немного. Вам надо лишь озвучить перевод, а остальное я сам. Также внизу ...

    Персонажи для игры
    Озвучивание5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Отрисовка персонажей для игры

    Привет! Мы создаем космическую игру и очень ищем крутого иллюстратора, который приложит свою профессиональную руку к нашему проекту.Необходимо отрисовать в подобном стиле 5-7 персонажей по ТЗ и референсам. Нам нужны иллюстрации именно в таком стиле, ...

    Персонажи для игры
    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать MOD для игры Animal Revolt Battle Simulator - Unity Игра

    Вот ссылка на видео где используют рабочий Mod который меняет персонажей в игре и меняет их текстуры. ССылка на мод [url=https://www.youtube.com/watch?v=z28PEzSsTqk&amp;t=264s]www.youtube.com/watch?v=z...[/url] У меня есть 60 моделей 3D которые есть в свободном доступе. Вам необходимо добавить их в код ...

    UnityПерсонажи для игры
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    2 года назад