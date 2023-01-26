Браузерная игра

Нужно создать персонажей для браузерной веб-игры. Персонажи будут 2Д , но в стиле 3Д (современный мультяшний стиль). Нужен скорее всего векторный формат. Пожалуйста, откликайтесь те, у кого уже есть опыт создания 2Д персонажей в стиле ...