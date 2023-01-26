Заказать браузерную игру

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  • Создать 2D персонажей в стиле 3D для браузерной игры

    Нужно создать персонажей для браузерной веб-игры. Персонажи будут 2Д , но в стиле 3Д (современный мультяшний стиль). Нужен скорее всего векторный формат. Пожалуйста, откликайтесь те, у кого уже есть опыт создания 2Д персонажей в стиле ...

    Браузерная игра
    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Открыт
    16 дней назад

  • Создать скрипт для браузерной игры

    Нужно создать софт для игры Нужно создать скрипт, который будет проходить игру и набирать кол-во очков Аналог Doodle Jump Игра браузерная(карта каждая раз новая) Есть различные противники и тд Игра разработана ...

    Браузерная игра
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • 3D модели для браузерной игры

    Нужно сделать 3D модели для браузерной игры Фантастический сетинг, есть референсы и арты от художника Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМ

    3D-модельБраузерная игра
    3D-графика17 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Написать софт ,позволяющий находиться в ТОПе лидерборда игры.

    Добрый день.  Необходим софт, позволяющий пробиться в ТОПы простой браузерной игры. Подключение к проекту и идентификация пользователя происходит посредством расширения Метамаск. Пишите ваши заявки, скину ссылку на проект в личных сообщениях.

    Браузерная игра
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Верстка простейшей игры

    Требуется верстальщик (HTML, CSS). Речь о создании простейшей браузерной игры на нажимание кнопок. Программировать не надо (если захотите, можно и программировать, но не обязательно). В общем, важно уметь просто верстать. Приоритет начинающему верстальщику.

    HTMLCSSБраузерная игра
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Проект tinkercad (arduino)

    Нужно реализовать проект в tinkercad. На жидкокристалльный экран выводится браузерная игра "Динозаврик". Есть две кнопки, при нажатии на первую-динозавр прыгает, при нажатии на вторую - динозавр приседает. Скорость появления изображения на экране зависит от значения ...

    Браузерная игра
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Статичная браузерная игра аккаунтом и БД

    $600

    Необходимо создать браузерную игру. Механика и графика игры аналогична farmersworld.io. В игре есть фермеры и они добывают 3 вида ресурсов: еда, древесина и золото. Для добычи ресурсов требуются инструменты. Чтобы инструменты добывали ресурсы нужна энергия, ...

    Браузерная игра
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Бесконечная 2д игра

    2Д браузерная игра, используя библиотеку Pixi, JS. Суть основного геймплея. На экране горизонтально расположены параллельные железнодорожные. колеи. За ними справа двигаются поезда с разным количеством вагонов. Каждый поезд имеет свой цвет. На путях расположены стрелки-переключатели двух типов: управляемые ...

    JavascriptБраузерная игра
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Разработка Webgl игры на Unity

    Требуется написать браузерную игру. Ссылка на вижн проекта https://docs.google.com/document/d/1TbxAL5R7o5tXxsBC2dGRYKYxCCjkgbeftZioFD7FKKs/edit?usp=sharing Небольшие пояснения. Игра требует интеграции с сервером либо через API либо через фреймворк. У меня есть пара решений, но готов рассмотреть предложения. UI можно взять из ассетов, так же есть ссылка ...

    UnityWebGLБраузерная игра
    Разработка игр7 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Создание веб-игры c использованием API и смартконтрактов

    Задача состоит в создании браузерной игры которая подвязана под WAX блокчейн: 1 - Создание токена в тестовой и основной сети WAX. 2 - Создание игры которая представляет собой страницу с множеством кнопок в которые подвязаны разные функции(создание ...

    FigmaBlockchainБраузерная игра
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Разработка браузерной онлайн викторины

    Ищем исполнителя по разработке браузерной игры. Игра формата онлайн викторины. Для того чтобы начать играть одному из игроков нужно авторизоваться на сайте, выбрать тип викторины и создать комнату для подключения.Другие игроки подключаются без авторизации по ...

    Браузерная игра
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Доработка JS (JavaScript) функционала на сайте с браузерной игрой

    $20

    Здравствуйте, необходимо реализовать описанный ниже функционал на сайте https://super-mario.ru/ (сайт работает на WordPress). Сейчас игра во frame запускается автоматически (в теге body есть код onload="start()"). Нужно, чтобы у авторизованных пользователей игра стояла на паузе и запускалась ...

    PHPJavascriptWordPressБраузерная игра
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Необходимо перенести браузерную игру Super Mario

    $40

    Здравствуйте. Необходимо перенести браузерную игру отсюда https://supermarioplay.com/ на мой сайт, переносим ПК версию, мобильную версию, элементы управления, всю графику и музыку. По итогу нужно, чтобы игра полноценно функционировала на моем домене.

    Браузерная игра
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Внести правки в браузерную игру

    Здравствуйте. Необходимо доработать браузерную игру, а именно перенести недостающие блоки и настроить запуск на мобильных устройствах.  Переносим недостающие блоки отсюда https://supermarioplay.com/ сюда https://app.zd-ticket.ru/ см. скриншоты.   Яна мобильном должны появится следующие экраны и элементы управления.

    Браузерная игра
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Переписать скрипт

    $80

    Исправить скрипт Браузерной игры, скрипт старый на флеш,нужно адаптировать под современные браузеры. HTML5 Вроде. Игра Neverlands. На старом php &gt; 5.3 должна работать.

    PHPHTMLБраузерная игра
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Многофункциональный бот для онлайн браузерной игры

    $400

    Бот для игры Forge of Empires Требуется автокликер с отслеживанием картинки + интерфейс для настроек. Рабочий пример есть - отправлю видео по запросу. Пример желаемого интерфейса в приложении. + из скриншота видны необходимые функции, нужен не просто кликер ...

    PythonБраузерная игра
    Разработка игр9 заявок
    Закрыт
    год назад