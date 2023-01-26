Нужно создать персонажей для браузерной веб-игры. Персонажи будут 2Д , но в стиле 3Д (современный мультяшний стиль). Нужен скорее всего векторный формат. Пожалуйста, откликайтесь те, у кого уже есть опыт создания 2Д персонажей в стиле ...
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- Браузерная играИллюстрации и Рисунки7 заявокОткрыт16 дней назад
Есть описание мира и примеры артов, нужно нарисовать сцены, иконки, персонажей, мемы + оформления для постов. Подробнее кандидатам, оставляйте телеграмБраузерная играИллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт3 месяца назад
Нужно создать софт для игры Нужно создать скрипт, который будет проходить игру и набирать кол-во очков Аналог Doodle Jump Игра браузерная(карта каждая раз новая) Есть различные противники и тд Игра разработана ...Браузерная играПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Нужно сделать 3D модели для браузерной игры Фантастический сетинг, есть референсы и арты от художника Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМ3D-модельБраузерная игра3D-графика17 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Добрый день. Необходим софт, позволяющий пробиться в ТОПы простой браузерной игры. Подключение к проекту и идентификация пользователя происходит посредством расширения Метамаск. Пишите ваши заявки, скину ссылку на проект в личных сообщениях.Браузерная играЗакрыт6 месяцев назад
У нас есть игра на Godot, которую нужно доделать в плане кода, модельки, арты, логика все есть. Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМБраузерная играПрикладное ПОнет заявокЗакрыт7 месяцев назад
Требуется верстальщик (HTML, CSS). Речь о создании простейшей браузерной игры на нажимание кнопок. Программировать не надо (если захотите, можно и программировать, но не обязательно). В общем, важно уметь просто верстать. Приоритет начинающему верстальщику.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
Нужно реализовать проект в tinkercad. На жидкокристалльный экран выводится браузерная игра "Динозаврик". Есть две кнопки, при нажатии на первую-динозавр прыгает, при нажатии на вторую - динозавр приседает. Скорость появления изображения на экране зависит от значения ...Браузерная играПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Нужно дописать смарт контракты, найтроить минт, связать с базой браузерной игры и админкой Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМСмарт-контрактБраузерная играВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Желательно знание Godot Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМБраузерная играЗакрыт7 месяцев назад
- $600
Необходимо создать браузерную игру. Механика и графика игры аналогична farmersworld.io. В игре есть фермеры и они добывают 3 вида ресурсов: еда, древесина и золото. Для добычи ресурсов требуются инструменты. Чтобы инструменты добывали ресурсы нужна энергия, ...Браузерная играЗакрыт7 месяцев назад
2Д браузерная игра, используя библиотеку Pixi, JS. Суть основного геймплея. На экране горизонтально расположены параллельные железнодорожные. колеи. За ними справа двигаются поезда с разным количеством вагонов. Каждый поезд имеет свой цвет. На путях расположены стрелки-переключатели двух типов: управляемые ...JavascriptБраузерная играРазработка игр4 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Требуется написать браузерную игру. Ссылка на вижн проекта https://docs.google.com/document/d/1TbxAL5R7o5tXxsBC2dGRYKYxCCjkgbeftZioFD7FKKs/edit?usp=sharing Небольшие пояснения. Игра требует интеграции с сервером либо через API либо через фреймворк. У меня есть пара решений, но готов рассмотреть предложения. UI можно взять из ассетов, так же есть ссылка ...Разработка игр7 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Задача состоит в создании браузерной игры которая подвязана под WAX блокчейн: 1 - Создание токена в тестовой и основной сети WAX. 2 - Создание игры которая представляет собой страницу с множеством кнопок в которые подвязаны разные функции(создание ...FigmaBlockchainБраузерная играВеб-программирование1 исполнительЗакрыт10 месяцев назад
Ищем исполнителя по разработке браузерной игры. Игра формата онлайн викторины. Для того чтобы начать играть одному из игроков нужно авторизоваться на сайте, выбрать тип викторины и создать комнату для подключения.Другие игроки подключаются без авторизации по ...Браузерная играСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $20
Здравствуйте, необходимо реализовать описанный ниже функционал на сайте https://super-mario.ru/ (сайт работает на WordPress). Сейчас игра во frame запускается автоматически (в теге body есть код onload="start()"). Нужно, чтобы у авторизованных пользователей игра стояла на паузе и запускалась ...PHPJavascriptWordPressБраузерная играВеб-программирование1 исполнительЗавершенгод назад
- $40
Здравствуйте. Необходимо перенести браузерную игру отсюда https://supermarioplay.com/ на мой сайт, переносим ПК версию, мобильную версию, элементы управления, всю графику и музыку. По итогу нужно, чтобы игра полноценно функционировала на моем домене.Браузерная играВеб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
Здравствуйте. Необходимо доработать браузерную игру, а именно перенести недостающие блоки и настроить запуск на мобильных устройствах. Переносим недостающие блоки отсюда https://supermarioplay.com/ сюда https://app.zd-ticket.ru/ см. скриншоты. Яна мобильном должны появится следующие экраны и элементы управления.Браузерная играВеб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
- $80
Исправить скрипт Браузерной игры, скрипт старый на флеш,нужно адаптировать под современные браузеры. HTML5 Вроде. Игра Neverlands. На старом php > 5.3 должна работать.Разработка игр3 заявкиЗакрытгод назад
- $400
Бот для игры Forge of Empires Требуется автокликер с отслеживанием картинки + интерфейс для настроек. Рабочий пример есть - отправлю видео по запросу. Пример желаемого интерфейса в приложении. + из скриншота видны необходимые функции, нужен не просто кликер ...PythonБраузерная играРазработка игр9 заявокЗакрытгод назад