Требуется написать браузерную игру. Ссылка на вижн проекта https://docs.google.com/document/d/1TbxAL5R7o5tXxsBC2dGRYKYxCCjkgbeftZioFD7FKKs/edit?usp=sharing Небольшие пояснения. Игра требует интеграции с сервером либо через API либо через фреймворк. У меня есть пара решений, но готов рассмотреть предложения. UI можно взять из ассетов, так же есть ссылка ...