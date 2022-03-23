Вам предстоит поднять сервер с нуля, задачи: - Сконфигурировать сервер Ubuntu + nginx + Docker, на котором будет сайт компании на Python 3.8 (venv), Flask, PostgreSQL - Также nginx должен быть настроен так, ...
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- Системное администрирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
- $110
Есть готовый билд игры, необходимо оптимизировать до 100 МБ, билд игры должен быть на WebGL. Более подробное ТЗ прикрепил к задаче.UnityWebGLРазработка игр4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Разработка frontend части веб-приложения, ориентированного на мобильные устройства. Функционал: - регистрация пользователя - выбор ролей и проектов из выпадающего списка - панель навигации - комментарии пользователей и смена ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Разработка frontend части веб-приложения, ориентированного на мобильные устройства. Функционал: - регистрация пользователя - выбор ролей и проектов из выпадающего списка - панель навигации - комментарии пользователей и смена ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходимо доработать сайт с использованием 3D модели. Основной референс [url=https://youdo.com/link?link=https%3A%2F%2Fdogstudio.co%2F]https://dogstudio.co/[/url] Мы ищем разработчика, с опытом работы с технологией WebGL, кто бы помог нам доразработать такой сайт. Основные библиотеки: Three.js, GSAP. Для более детальной оценки ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется написать браузерную игру. Ссылка на вижн проекта https://docs.google.com/document/d/1TbxAL5R7o5tXxsBC2dGRYKYxCCjkgbeftZioFD7FKKs/edit?usp=sharing Небольшие пояснения. Игра требует интеграции с сервером либо через API либо через фреймворк. У меня есть пара решений, но готов рассмотреть предложения. UI можно взять из ассетов, так же есть ссылка ...UnityWebGLБраузерная играРазработка игр7 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Разработка frontend части веб-приложения, ориентированного на мобильные устройства. А именно следующий функционал: - регистрация пользователя - выбор ролей и проектов из выпадающего списка - панель навигации (посмотреть сводку по комментариям, посмотреть календарь изменений с визуализацией календаря, график с ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 месяцев назад
С помощью одной из графических библиотек (Three.js, OpenGL, WebGL, DirectX или другой) смоделировать криволинейный контур одним из методов: 1. Кривыми Безьє другого порядку 2. Кривыми Безьє третього порядку 3. Кривими другого порядку, що задані в інженерному вигляді 4. ...OpenGLWebGLЛабораторные работы1 заявкаЗакрытгод назад
Мы ищем пополнение в нашу frontend команду для продолжения разработки модуля визуализации архитектурных 3D сцен. Технологии: - typescript - playcanvas - threejs - angularTypeScriptAngularWebGLПрикладное ПОнет заявокЗакрытгод назад
- $500
Ищем себе программиста до релиза, который поможет нашу вебгл юнити игру адаптировать под вебвью телеграм. Об игре: Делаем космическую MMO RTS с частью ассетов на блокчейне. Суть игры: захват планет, пвп, сбор ресурсов, прокачка персонажей/баз. Опыт Unity+WebGL обязателен Интересует человек ...UnityBlockchainWebGLРазработка игр3 заявкиЗакрытгод назад
Разработать 3д игру под WebGL используя юнити, выгрузить игру на сервер Т.З - https://www.evernote.com/shard/s321/sh/3257e2fc-3b09-e16d-590d-02db2860a497/eff4df9a03e3a8959b52959327f92741UnityWebGLРазработка игр5 заявокЗакрытгод назад
https://docs.google.com/document/d/1PaNaZzdKCXgC_-UeL21PvxI_RUvwCr_Lg_9kPXLmiUI/edit - вот ТЗ. пример машины https://www.artstation.com/artwork/xJAr2m Предпочтение исполнителям из Украины!WebGL3D-графика4 заявкиЗакрытгод назад
Задача для профессиональных frontend разрабочиков. При помощи любых библиотек и фреймворков получая данные из готового предоставляемого API реализовать вывод абстрактных текстовых данных на экран при помощи Canvas или WebGL. Сложность заключается в том, что одновременно данных выводится ...JavascriptWebGLПрикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
tgree.js, webgl с опытом, телеграм в откликеWebGLHTML-верстка6 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать 3Д интерактивную анимацию. Формат WebGl или подобное. Нужно изобразить дерево среднего размера с пятью главными ветвями и много мелких (около 20). Модель реагирует на "обрезку" с помощью клика. Пользователь кликает где хочет обрезать, обрезанные ветки падают. ...WebGLАнимация2 заявкиЗакрыт2 года назад
Приветствую всех! Интересует создание собственного анонимного браузера. Ищем исполнителя или команду людей, которые за это возьмутся. Полностью движок с нуля писать никто не будет, нужно использовать готовый, firefox, chromium. Основные функции браузера: 1. Подмена отпечатка устройства. Данные ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Необходимо сделать Магический шар. Модель шара: https://skfb.ly/osxBP Механика работы модуля следующая: Дефолтное состояние: Шар смотрит на камеру и едва шевелится — левитирует. Вращение шара свободное. Зум и панорамирование в определенных границах, чем дальше, тем меньше эффект (Пример с зумом https://sketchfab.com/ ...WebGLДизайн интерфейсов и игр2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо в точности повторить эффект: https://sergezavyalov.com/Style-Frames-Graphics Опыт в реализации подобных эффектов. Данный сайт построен на конструкторе Cargo Site. Данный эффект является базовым для конструктора. Возможно, вам удастся вытащить эффект. Прошу не отвечать шаблонами и стандартными ответами, а так же ...WebGLHTML-верстка3 заявкиЗакрыт2 года назад
Реализация Three.js сцены с возможностью манипулировании объектами (добавление, перемещение, удаление). С возможностью отрисовки стен, проемов. Должна быть выполнена в виде библиотеки. Основная бизнес-логика будет реализована за пределами библиотеки. Более подробные требования и макеты в прикреплённом архиве. Указанная сумма ...WebGLВеб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $700
Задача, с использованием реакт, эффектно сверстать сайт визитку (валидно, кросбраузерно, адаптивно) + сверстать портфолио отдельно по элементам ( всего около 9 работ). Все это установить на MODx с возможностью полного редактирования контента в дальнейшем. Верстка ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад