Вам предстоит поднять сервер с нуля, задачи: - Сконфигурировать сервер Ubuntu + nginx + Docker, на котором будет сайт компании на Python 3.8 (venv), Flask, PostgreSQL - Также nginx должен быть настроен так, ...
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- Системное администрирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
1. Создать и настроить почтовый сервер. Любой сервер/операционная система/дистрибутив, все на усмотрение исполнителя. 2. Подключить клиент электронной почты с веб-интерфейсом. Исполнитель может использовать любые готовые решения, например - Roundcube или любой другой. 3. Необходимо реализовать возможность ...RoundCubeСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
- $15
Нужно установить почтовый сервер, чтобы можно было подключать свои домен и так-же установить и полностью настроить веб почту RoundcubeRoundCubeСистемное администрированиенет заявокЗакрытгод назад
Есть работающий почтовый сервер 1000 ящиков, linux (imap/pop3/smtp/webmail Roundcube, антиспам) необходимо обновить ПО до актуального состояния и дальнейшем поддерживать работоспособное состояние и оперативно реагировать на возможные аварии.Системное администрирование1 заявкаЗакрытгод назад
У меня сервер VPS на убунту 20.04, стоит панель BrainyCP, и там стоит RoundCube старая 1.1.3, нужно её обновить до самой новой, также настроить чтобы она имела адрес который нужно произвольный, а не domain.com:8002/webmail…также ...MySQLRoundCubeНастройка почтыСистемное администрирование3 заявкиЗакрытгод назад
Установить и настроить NGINX, Postfix, POP3, SMTP, IMAP, MariaDB, PostfixAdmin, Dovecot, Roundcube, BIND на голый centos7, а также создать несколько почтовых ящиков. И записать каждый шаг(каждую команду и каждое изменение файла) в текстовый файл ...Системное администрирование5 заявокЗакрытгод назад
Необходимо написать php скрипт (плагин) со следующим функционалом. Пользователь ааторезуеться на сайте под WP, попадает на страницу на которой имееться интерфейс roundcube (hostiman), и интерфейс 1CFresh. Нужно чтобы срабатывала автоматическая регистрация на данных сервисах с данными ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, нужно на весту залить phpmyadmin и roundcube и показать как пользоватьсяPHPphpMyAdminRoundCubeПрикладное ПО1 исполнительЗавершен2 года назад
- $80
Есть почтовый сервер, на нем стоит postfix, dovecot, rainloop, roundcube Это примерный список. Когда то давно все это было настроено и спокойно работало. Хотим сменить аккаунты, пароли, перевести на другой сервер, и посмотреть по логам активность некоторых ...Завершен3 года назад
Настроить сервер exim+dovecot на CentOS+Vesta. Чтобы можно было: 1. Создавать почтовые сервера с доменным именем вида site.com. 2. На них создавать почтовые аккаунты с возможностью подключения по SSL, 465 и 993. 3. Подключаться к аккаунтам с телефона без ошибок ...CentOSRoundCubeСистемное администрирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Всем привет! [b]Просьба, пишите только те, кто разбирается![/b]Необходимо сделать установку клиента ROUNDCUBE для почты на сервер, там уже стоит ISP manager.Более детально можно будет обсудить в Skype. И там же проверить, чтобы все работало.RoundCubeСистемное администрирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Настроить взаимодействие между ПО MariaDB, Exim4, dovecot, spamassasin, ClamAV, PostfixAdmin, RoundCube, обеспечивающее работу IMAP клиентов с каталогом вида /var/mail/%d/%n , POP3 клиентов, отправку и доставку почты локальным и удаленным адресатам, проверку отправителей на спам и ...DebianRoundCubeСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
это нужно сделать для все емейлов сразу, не по одному нужно сделать операцию для 3х электронных ящиковRoundCubeЗавершен4 года назад
Миграции почтового сервера Postfix Admin+roundcube с одного на другой сервер. На новом сервере Postfix Admin+roundcube разместить в docker.Системное администрированиенет заявокЗакрыт4 года назад
По видеоурокам настраиваю рассыльщик писем. Был создан сервер на [url=https://www.digitalocean.com/]digitalocean.com[/url], куплен домен, установлена панель Vesta через Putty, созданы почты и тд и тп Однако, я новичок и не обладаю знаниями, поэтому не знаю как устранить две ошибки 1. Roundcube выдает ...RoundCubeСистемное администрирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужна помощь с подключением сайта к яндекс почте для домена. Сайт goo.su/0W6s Поменял в панели хостинга MX-запись, перестали приходить письма через форму обратной связи на сайте С других ящиков напрямую письма приходят. Понятно, где-то в настройках сайта ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо настроить фильтры для Roundcube. Через удаленное подключения, без предоставления доступа к rootRoundCubeСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Если вам знакомы такие инструменты как: iRedMail roundcube и аналоги, то эта задача для Вас. Необходимо на впс поднять полноценный почтовый сервер и доступом по веб-интерфейсу. Инструменты обсуждаемы, предпочтительны опенсорс решения. Оплата по этапно, без авансов и предоплат. Посредники и прочие бездельники, ...RoundCubeСистемное администрирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Интересует настройка почтового сервера. Сервер на Linux основный пожелания: 1) веб морда (roundcube) только просьба уточнить по возможности есть ли там вариант предварительного просмотра doc, pdf 2) антивирусный контроль 3) самообучающийся спам-фильтр с возможностью ручной настройкиLinuxRoundCubeЗавершен4 года назад
- $60
Скрипт для отправки сообщений черер почту от Cpanel. Авторизация, загрузка сообщения, загрузка шаблона, отпрака. P.s.: Требуется человек на постоянной основе для выполнения мелких или чуть сложнее задач такого плана. Свободный график.cPanelRoundCubeВеб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад