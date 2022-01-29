Есть веб приложение уже размещено в сети. Фронтенд на digital ocean app бекенд на digital ocean droplet в докер контейнере. Нужно настроить сервер для вебсокетов. Нужно сделать ssl сертификат для поддомена и редирект ...
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- NginxНастройка NginxСистемное администрирование1 исполнительЗавершен2 месяца назад
нужна помощь в настройке nginx для проекта. Проект на Next.js, сервер на Яндекс.Облаке. Если есть такая возможность, вместе разобрать нужную конфигурацию. вообще, проблема срочная, у вас будет возможность сегодня со мной контактировать? ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $5
нужна настройка nginx серсер убунутуВеб-программирование1 исполнительЗакрыт4 месяца назад
Здравствуйте, нужно реализовать доступ к разным версиям сайтов, чтоб при вводе адреса site.com/1 - выводилась версия сайта, которая лежит в папке /var/www/first-project/1 site.com/2 - выводилась версия сайта, которая лежит в папке /var/www/first-project/2 Сайт на laravel, поэтому рабочая папка ...Закрыт6 месяцев назад
- $10
Есть выделенный сервер с установленной Ubuntu 20. Также есть натсроенный клиент (React JS) и бэкенд (Nest JS) на этом же выделенном сервере... Никак не могу настроить nginx, сделать перенаправление с /api... Чтобы прокидывался запрос ...JavascriptNginxUbuntuReact.jsНастройка NginxСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
- $13
Здравствуйте. Я уже несколько дней страдаю, никак не получается настроить nginx прокси. Суть в том, что в моей домашней сети расположены несколько компов с разными сервисами. Схема прилагается. Через NAT на Mad-PC2 (192.168.88.225) проброшены порты ...Закрытгод назад
1. Необходимо создать глобальные редиректы на: - с http:// схемы на https:// - c (без www) на www. 2. Cделать глобальный 301 редирект с index.php по всем папкам и подпапкам на эту же папку/подпапку но БЕЗ index.php (с ...Завершенгод назад
Установить и настроить NGINX, Postfix, POP3, SMTP, IMAP, MariaDB, PostfixAdmin, Dovecot, Roundcube, BIND на голый centos7, а также создать несколько почтовых ящиков. И записать каждый шаг(каждую команду и каждое изменение файла) в текстовый файл ...Системное администрирование5 заявокЗакрытгод назад
Есть готовый сайт под компьютерную версию нашей игры https://smartrp.by Вот сейчас нужно сделать всё тоже самое, что и там, но под мобильную версию игры, то есть на другой домен, на другую верстку (главный экран https://flopsi69.github.io/smartRP/dist/) и ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть готовый сайт под компьютерную версию нашей игры [url=https://smartrp.by/]https://smartrp.by[/url] Вот сейчас нужно сделать всё тоже самое, что и там, но под мобильную версию игры, то есть на другой домен, на другую верстку (главный экран [url=https://flopsi69.github.io/smartRP/dist/]https://flopsi69.github.io/smartRP/dist/[/url]) и ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте нужно настроить nginx как обратный прокси , то есть промежуточный прокси с ротацией пула пркcи и сохранением сессии при ротации. Настройки необходимо произвести для docker контейнераСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Компания Tarkmote ищет системного администратора с опытом работы от 1 года. Формат работы - удаленный, с ежедневным общением по мессенджеру и задачами в redmine. Задачи связаны с поддержанием и развитием существующей инфраструктуры наших проектов. Работать придется с ...Закрыт2 года назад
Прошу оценить стоимость и сроки. Сайт: [url=http://polvamvdom.ru]http://polvamvdom.ru[/url] Движок: Yii 1.1.19 Задание: C 2021-08-03 на сервере наблюдаются кратковременные сбои с 502 ошибкой [url=https://up2.whitebx.ru/p/s/f/480c2acd01.PSfFkm4P1daNeBQKpMVx5y.png]https://up2.whitebx.ru/p/s/f/480c2acd01.PSfFkm4P1daNeBQKpMVx5y.png[/url] без зависимости от времени суток. Техническая поддержка хостинга утверждает, что ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $5
Локальный проект на питоне должен обращаться на сервер nginx. Сейчас настроен nginx к проекту , но сам nginx проект не находит, то есть выводит 403 forbidden. Полагаю что неверный путь к проекту.Системное администрирование11 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, дорогие друзья. Есть сайт на WP - https://rate24.ru Нужно оптимизировать сервер + возможно плагины WP для максимальной скорости для пользователей. Возможно предложить разные варианты кеширования - либо только сервером, либо с помощью плагинов WP - ...WordPressСайт на WordPressNginxНастройка NginxСистемное администрирование7 заявокЗакрыт2 года назад
На данный момент установлен varnish, но он отдает ошибку 503..но не суть.. задача в большей степени заключается, что б можно было реализовать показ кэшированных страниц в независимости от наличия доп параметров в урле. Т.е если в урл ...Завершен3 года назад
Сохранять и отдавать fastcgi_cache только если ответ x-bitrix-composite: Cache (200) fastcgi_cache настроен но без проверки композитного ответа Настроить proxy_cache Отдача композита из ngnix (композит настроен на memcached через сокет режим) Добавить очистку кеша nginxаСистемное администрированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Нужно настроить NGINX + PHP. Все дистрибутивы уже установлены, надо настроить что бы открывались php страницы, и устранить уязвимости сервера. После окончания работ нужен список изменений, что бы в дальнейшем при новой настройке сервера поэтапно повторить действия ...Завершен3 года назад
Необходимо настроить Nginx. Проконсультировать как это сделать, либо если не получится, то оказать помощь в настройке по Тимвьюверу. На сайт идет огромное количество запросов в несколько потоков с каждого IP. Нужно выставить ограничения по количеству одновременных обращений/потоков ...NginxISPmanagerНастройка NginxСистемное администрирование5 заявокЗакрыт3 года назад
[list][*]Настроить сервера - установить последнюю Убунту (под руби)[*]Настроить nginx[*]Настроить БД[*]Установить SSL сертификаты [*]Делать регулярные бэкапы серверов[/list] Управлять постгресом, редисом, дисками, доступами юзеров к системе, знать докеры минимально, знать сети и их устройство будет нам также очень полезно ...Системное администрирование10 заявокЗакрыт3 года назад