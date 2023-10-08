Нужно сверстать и натянуть большой портал (примерно 7 оригинальных дизайн страниц) Делаем на вордпресс - дизайн скину в личку!
Нужна помощь в настройке nginx для проекта на Next.js
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нужна помощь в настройке nginx для проекта. Проект на Next.js, сервер на Яндекс.Облаке. Если есть такая возможность, вместе разобрать нужную конфигурацию.
вообще, проблема срочная, у вас будет возможность сегодня со мной контактировать?
есть проект на next, он докеризован в два контейнера, один с проектом, второй с nginx. выложен на сервер, сервер привязан к домену. по http отдает как нужно, но нужно и по https отдавать.
не получается самостоятельно написать правильный конфиг для nginx и взаимодействие между контейнерами, чтоб отдавало по https. нужна помощь вот с этим
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