Проблема с переносом сайта

Есть сервер, на сервере стоял сайт на вордпресе, работал исправно. Установили панель управления ISP Manager 6 lite. После установки панели сайт работал, затем нужно было подключить сайт в ISP Manager. Добавили файлы сайта, подключили БД и после этого выдает ошибку 500.