Проблема с переносом сайта

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок187 просмотров
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Есть сервер, на сервере стоял сайт на вордпресе, работал исправно. Установили панель управления ISP Manager 6 lite. После установки панели сайт работал, затем нужно было подключить сайт в ISP Manager. Добавили файлы сайта, подключили БД и после этого выдает ошибку 500.

3 месяца назад
Polkeyeva
Алина 
29 летКазахстан
год в сервисе
Была
3 месяца назад