Настройка опенкарт 3

$5
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок126 просмотров
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Здравствуйте! Ищу специалиста, который сможет настроить модули Мульти склад+ Geo IP Pro.

Так что б при выборе города в карточке отображались склады с остатками данного города.

Сейчас отображаются все города пачкой.

Более подробно исполнителю объясню.

3 месяца назад
MaksShevchuk
Максим 
37 летУкраина
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
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