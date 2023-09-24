Спарсить интернет магазин

Интернет-магазиныЗакрыт7 заявок36 просмотров
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Здравствуйте, требуется спарсить интернет магазин для последующего импорта в woocommerce и в программу бух учёта.

Необходимы все поля параметров и цены. Более детальное ТЗ при обсуждении.

Сайт thomann.pl

3 месяца назад
guest_165808761186
Польша
год в сервисе
Был
3 месяца назад