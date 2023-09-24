Нужен простой интернет-магазин. Вёрстку забрать с шаблона ниже, доработка строго по тз, шаблон не куплен. https://demo.templatemonster.com/ru/demo/193871.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, требуется спарсить интернет магазин для последующего импорта в woocommerce и в программу бух учёта.
Необходимы все поля параметров и цены. Более детальное ТЗ при обсуждении.
Сайт thomann.pl
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