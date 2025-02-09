Парсинг сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок226 просмотров

Нужно получить всю базу с сайта Orginfo.uz . Название учреждения, имя учредителя, эл.почта, уставной фонд, ИНН, адрес, номер телефона

Парсинг данных
3 месяца назад
guest_1737467072749
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

baoobab
Вадим 
20 лет
2 года в сервисе
Был
10 дней назад
3 месяца назад
$70
3 дня
Escrow
Отлично справился с работой. Очень быстро, оптимально, оперативно. Рекомендую🔥
Хороший заказчик, сразу обозначил детали и узкие места по ТЗ, был всегда на связи - рекомендую!

Заявки фрилансеров

Олег
 
22 года
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
15 отзывов(-1)
3 месяца назад
Вадим
 
24 года
год в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Дмитрий
 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
14 минут назад
364 отзыва
3 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Олексій
 
19 лет
6 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
baoobab
Вадим 
20 лет
2 года в сервисе
Был
10 дней назад
3 месяца назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
558 отзывов(-1)
3 месяца назад
ТОП-5
Веб-программирование

  • Похожие заказы

  • Верстка сайта, макет есть

    $5

    Требуется выполнить HTML-верстку сайта по предоставленному макету. Необходимо использовать чистый и валидный код без библиотек и Bootstrap. Сайт должен корректно работать во всех известных браузерах. Также требуется адаптация для мобильных устройств. Подробности будут обсуждены при взаимодействии.

    Верстка сайтов
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Адаптивная верстка

    $5

    Требуется разработать адаптивную верстку для двух страниц с учетом кроссбраузерности и валидного кода. Дизайн будет предоставлен, обсуждение цены и сроков с исполнителем.

    Адаптивная верстка
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Доработка и поддерджка проекта на ReactJS (NextJS)

    Требуется доработка и поддержка проекта на ReactJS с использованием NextJS 14. Необходима HTML-верстка модальных окон для авторизации, регистрации, восстановления пароля и личного кабинета, включающего редактирование персональных данных и список транзакций. Также нужно сверстать модальное окно для пополнения баланса.

    Доработка сайтовNext.jsReact
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Исправить ошибку на платформе WordPress.

    Требуется специалист для исправления ошибки в скрипте на платформе WordPress. Проблема связана с отсутствием переходов на определенные страницы. Возможность долгосрочного сотрудничества при успешном выполнении задачи.

    Устранение ошибокWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Отредактировать попап страниц

    Требуется отредактировать попапы на платформе Tilda: добавить поле 'кол страны' и указать действующие контакты WhatsApp или Telegram. Также необходимо проверить работу пикселя Facebook или переустановить его при необходимости.

    Tilda
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Разместить баннеры и создать страницы (сайт на joomla)

    Требуется разместить баннеры на главной странице и в разделе акций сайта на Joomla. Также необходимо создать несколько внутренних страниц с текстами и баннерами. Подробное техническое задание будет предоставлено.

    Создание баннеров
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Верстка сайта на WP

    $300

    Требуется адаптивная и кроссбраузерная верстка сайта Ascendancy Consulting на WordPress. Используйте чистый валидный код с BEM, избегая Bootstrap и jQuery для оптимизации скорости. Дизайн основан на предоставленном шаблоне, все интерактивные элементы должны быть реализованы аналогично. Страницы: Главная, Услуги, Блог и другие.

    Адаптивная версткаВерстка сайтовИнтеграция версткиFigmaWordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • HTML для e-mail розсилка

    Требуется разработать HTML-страницу для e-mail рассылки на основе предоставленных образцов. Основное внимание уделяется качественной верстке. Срок выполнения – максимально быстро, сумма вознаграждения обсуждается. Прилагаются файлы с образцом и примером требуемого результата.

    Верстка страницHTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Свертать макет с фигмы

    Необходимо сверстать макет из Figma в HTML. Важно учесть все элементы и детали, чтобы обеспечить качественную верстку. Идеально подходит для опытных верстальщиков с навыками работы с Figma.

    Верстка сайтовFigma
    HTML-верстка36 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад