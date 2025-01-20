Требуется добавить 500 товаров в магазин на Shopify. Необходимо загрузить 2-5 изображений для каждого товара, указать несколько вариаций, теги и цену. Около 200 описаний подготовлены, остальные нужно скачивать с сайтов поставщиков и пропускать через GPT. Возможен импорт через админку или файлы. Качественный результат без ошибок обязателен.