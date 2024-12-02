Отзывы на Авито

$4
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Закрыт1 заявка50 просмотров

Необходимо опубликовать отзыв о магазине на площадке Авито.

!!! При подаче заявки укажите имя аккаунта на Авито, с которого будет публиковаться отзыв.

Порядок работы:

1. Заходите по ссылке в магазин на Авито (ссылка в секретном описании), выбираете там любое объявление по АДРЕСНЫМ ТАБЛИЧКАМ, раскрываете текст объявления, проводите на странице минуту, листаете объявление, ознакомляетесь с предлагаемой услугой или товаром.

2. Подписываетесь на продавца и ставите лайк (добавить в избранное).

3. Имитируете поиск: находите похожее объявление (вбиваете в поиск на Авито соответствующий текст) и открываете несколько объявлений из списка.

4. Вступаете в переписку (нужно задать несколько вопросов).

6. На следующий или через день оставляете отзыв (максимально простой, небольшой и своими словами) на Авито и ставите 5 звезд.

В карточке работы нужно указать:

- ник пользователя, от имени которого был опубликован отзыв;
- скрин отзыва.

Требования к исполнителю:

- опыт работы с площадкой;
- аккаунт должен иметь активность более 3-х месяцев;
- обязательная предварительная переписка.

Дополнительная информация:
Оплата осуществляется только за те отзывы, которые прошли модерацию и были опубликованы.

https://www.avito.ru/brands/tablichkadom

АвитоНаписание отзывов
3 месяца назад
guest_1737285276313
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
38 лет
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад