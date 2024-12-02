Необходимо преобразовать обновляемый файл в таблицу для дальнейшей выгрузки на Яндекс Маркет. Работа включает использование форматов XML, Excel и YML. Ожидается точное выполнение требований для корректной интеграции с платформой.
Отзывы на Авито
Необходимо опубликовать отзыв о магазине на площадке Авито.
!!! При подаче заявки укажите имя аккаунта на Авито, с которого будет публиковаться отзыв.
Порядок работы:
1. Заходите по ссылке в магазин на Авито (ссылка в секретном описании), выбираете там любое объявление по АДРЕСНЫМ ТАБЛИЧКАМ, раскрываете текст объявления, проводите на странице минуту, листаете объявление, ознакомляетесь с предлагаемой услугой или товаром.
2. Подписываетесь на продавца и ставите лайк (добавить в избранное).
3. Имитируете поиск: находите похожее объявление (вбиваете в поиск на Авито соответствующий текст) и открываете несколько объявлений из списка.
4. Вступаете в переписку (нужно задать несколько вопросов).
6. На следующий или через день оставляете отзыв (максимально простой, небольшой и своими словами) на Авито и ставите 5 звезд.
В карточке работы нужно указать:
- ник пользователя, от имени которого был опубликован отзыв;
- скрин отзыва.
Требования к исполнителю:
- опыт работы с площадкой;
- аккаунт должен иметь активность более 3-х месяцев;
- обязательная предварительная переписка.
Дополнительная информация:
Оплата осуществляется только за те отзывы, которые прошли модерацию и были опубликованы.
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