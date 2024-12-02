Необходимо опубликовать отзыв о магазине на площадке Авито.



!!! При подаче заявки укажите имя аккаунта на Авито, с которого будет публиковаться отзыв.



Порядок работы:



1. Заходите по ссылке в магазин на Авито (ссылка в секретном описании), выбираете там любое объявление по АДРЕСНЫМ ТАБЛИЧКАМ, раскрываете текст объявления, проводите на странице минуту, листаете объявление, ознакомляетесь с предлагаемой услугой или товаром.



2. Подписываетесь на продавца и ставите лайк (добавить в избранное).



3. Имитируете поиск: находите похожее объявление (вбиваете в поиск на Авито соответствующий текст) и открываете несколько объявлений из списка.



4. Вступаете в переписку (нужно задать несколько вопросов).



6. На следующий или через день оставляете отзыв (максимально простой, небольшой и своими словами) на Авито и ставите 5 звезд.



В карточке работы нужно указать:



- ник пользователя, от имени которого был опубликован отзыв;

- скрин отзыва.



Требования к исполнителю:



- опыт работы с площадкой;

- аккаунт должен иметь активность более 3-х месяцев;

- обязательная предварительная переписка.



Дополнительная информация:

Оплата осуществляется только за те отзывы, которые прошли модерацию и были опубликованы.

https://www.avito.ru/brands/tablichkadom