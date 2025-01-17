Привлечение людей для создания отзывов о турагентстве в разных форматах

Описание задачи:

Требуются клиенты или пользователи, готовые оставить отзыв о нашем турагентстве. Форматы отзывов могут быть разными:

Видеоотзывы (краткие ролики до 1 минуты).

Текстовые отзывы.

Фотографии с рекомендацией и упоминанием нашей страницы.

Голосовые сообщения с отзывами.

Предоставим шаблоны и примеры отзывов для удобства записи или написания.

Цель: Повысить доверие и лояльность к нашему бренду, укрепить репутацию и привлечь новых клиентов через рекомендации.