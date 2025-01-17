Написание отзывов и рекомендаций для продвижения турагентства

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт16 заявок220 просмотров

Привлечение людей для создания отзывов о турагентстве в разных форматах

Описание задачи:
Требуются клиенты или пользователи, готовые оставить отзыв о нашем турагентстве. Форматы отзывов могут быть разными:

  • Видеоотзывы (краткие ролики до 1 минуты).

  • Текстовые отзывы.

  • Фотографии с рекомендацией и упоминанием нашей страницы.

  • Голосовые сообщения с отзывами.
    Предоставим шаблоны и примеры отзывов для удобства записи или написания.

Цель: Повысить доверие и лояльность к нашему бренду, укрепить репутацию и привлечь новых клиентов через рекомендации.

Написание отзывов
4 месяца назад
guest_1737140220748
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
35 лет
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
Назар
 
24 года
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Іванна
 
23 года
2 года в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
Анна
 
21 год
4 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
4 месяца назад
Інна
 
39 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Юрій
 
33 года
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Анна
 
19 лет
9 месяцев в сервисе
Была
7 дней назад
5 отзывов
4 месяца назад
Леонид
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
Наталія
 
54 года
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Валерия
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Виктория
 
29 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Христина
 
20 лет
4 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
4 месяца назад
Оксана
 
42 года
4 месяца в сервисе
Была
12 дней назад
4 месяца назад
Альона
 
28 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Натали
 
36 лет
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
АндрійБойко
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад