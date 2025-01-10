Шукаю ТікТокера для ведення акаунта Tiktok, який дружить зі ШІ

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки58 просмотров

Всім привіт! 

Шукаю фахівця ТікТокера для постійної співпраці з ведення акаунта Tiktok, який дружить зі Штучним Інтелектом

Потрібно генерувати і монтувати з допомогою ШІ короткі відео, генерувати ідеї для медіаконтенту
Публікація цікавого контенту, і привернення уваги до продукту - послуги

Надсилайте посилання на акаунти які ведете, приклади роликів.

Розмір оплати обговорюється. пропонуйте варіанти.

Дякую за відгук!

TikTokМонтаж видеороликовСоздание видеоУправление аккаунтами
4 месяца назад
Iglad_Vitalii
Віталій 
44 года
6 месяцев в сервисе
Был
22 дня назад

Заявки фрилансеров

Яна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Матвій
 
41 год
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Діана
 
23 года
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
4 месяца назад
Андрей
 
64 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад