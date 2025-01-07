Собрать базу из 200 телеграм каналов по определённым критериям

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок54 просмотра

Задача: собрать базу из 200 телеграм каналов нужной тематики по определенным критериям (подробное ТЗ отправлю по запросу).

Оплата договорная (только в usdt на криптокошелек)

Нужен человек, который понимает в телеграм каналах,   как их находить, какие у них показатели и ТД. Плюсом будет понимание  аналитических сервисов.

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4 месяца назад
guest_1734630155063
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