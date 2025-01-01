Ищется опытный SMM-специалист с минимум 2-летним опытом работы для разработки и реализации стратегий на зарубежных рынках. Задачи включают координацию копирайтера и таргетолога, создание контент-плана для LinkedIn и Twitter, написание engaging-контента на английском, а также анализ эффективности и корректировку стратегии. Работа в европейской компании с оплатой от 300$ в месяц.