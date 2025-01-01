Зробити короткий пост з Reddit аккаунту виконавця у заданій комьюніті

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен3 заявки37 просмотров

Необхідно створити пост на Reddit з текстом 6-8 речень про продукт у визначеній ком'юніті. Виконавець повинен мати власний Reddit-аккаунт, створений не пізніше 2023 року.

Написание постов
4 месяца назад
juliaandersen
Саша Кравец 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
6 минут назад

Выбранный исполнитель

mimq
19 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 дня назад
4 месяца назад
$7
1 день
Escrow
Супер-виконавець!
Найкращий замовник!

Заявки фрилансеров

mimq
19 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 дня назад
4 месяца назад
Олена
 
43 года
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Олександр
 
30 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад